Футбол
«ПСЖ» решил не продлевать контракт с БуффономСпорт БИЗНЕС Online 02:30
По информации издания, клуб не собирается продлевать с 41-летним итальянцем контракт, который истекает 30 июня. Сообщается, что руководство парижан не устраивает игра Буффона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: «ПСЖ» хочет расстаться с Буффоном и пригласить на его место де Хеа
ProstoProSportвчера в 11:04
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Директор Алсу отреагировал на слухи о её разводе из-за измен мужа
Пользователи соцсети тут же оставили комментарии, в которых предположили, что причиной данных размышлений певицы стал развод с мужем.
Обновлено в 11:39
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Происшествия
ТЦ «Горбушкин двор» в Москве эвакуирован из-за анонимной угрозы
В Москве из-за анонимного звонка о якобы заложенной бомбе эвакуировали торговый центр "Горбушка", сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:04
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Общество
Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Технологии
В WhatsApp включили новый режим
Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
Обновлено в 10:43
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Политика
Литва отозвала посла из России из-за его «уязвимости»
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, поскольку становится "уязвимым".
Обновлено в 10:42
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Спорт
Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде
Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.
Обновлено в 11:53
Политика
WikiLeaks: Ассанжа арестовали для экстрадиции в США
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в Великобритании, чтобы экстрадировать в США, считают в организации.
Обновлено в 07:14
Политика
Порошенко планирует стать депутатом Европарламента
Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
На военно-морском салоне в Петербурге покажут 15 новинок
В «Ленэкспо» будет представлены 15 современных образцов отечественной техники.
Обновлено в 08:07
Кино
«Современник» назвал место похорон артиста Геннадия Фролова
Отмечается, что родственники артиста приняли решение не проводить гражданскую панихиду в театре. О смерти Фролова стало известно 10 апреля.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Авто
Renault Arkana получит совершенно новый мотор
Сообщается, что новинка получит «совершенно новый» агрегат, который был разработан ведущими инженерами Альянса.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD
Обновлено в 11:44