Футбол
«ПСЖ» разгромно уступил «Лиллю», пропустив пять мячейМатч ТВ вчера в 16:59
«ПСЖ» в гостях потерпел поражение от «Лилля» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились Николя Пепе, Жонатан Бамба, Габриэл, Жозе Фонте.
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Футболисты «ПСЖ» и президент клуба выразили недовольство судейством матча с «Лиллем»
Спорт-Экспрессвчера в 19:51
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Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.
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Российские операторы протестировали технологию eSim
«Ростелеком» начал тестировать новую технологию eSim, выступая виртуальным сотовым оператором (MVNO) на сети Tele2.
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Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»
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Пожилой фермер из США погиб после нападения казуара
Как пишет издание Актуальные новости, мужчина содержал на территории своего участка во Флориде казуара и периодически открывал клетку, чтобы накормить птицу.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке
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Красноярского Илона Маска, который собрался развивать частную космонавтику и комический туризм, заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 00:05
Политика
Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты
В начале апреля глава египетского МИД Самех Шукри после переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что власти Египта, работая над обеспечением безопасности своих аэропортов, стремятся максимально учитывать российский опыт.
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В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
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Бенедикт Камбербэтч сбил человека
Обновлено вчера в 20:15
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Нетаньяху заявил, что Израиль отправит на Луну станцию «Берешит-2»
Израиль будет участвовать в запуске на Луну станции "Берешит-2" после крушения 11 апреля при прилунении космического аппарата "Берешит".
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
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Обновлено в 03:55
Политика
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В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон четырехэтажного дома, когда на нем находилась женщина.
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Экономика
НЛМК снизил производство стали в 1 квартале на 3%
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«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
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Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
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Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе
«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Обновлено в 05:16