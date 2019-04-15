Футбол

«ПСЖ» разгромно уступил «Лиллю», пропустив пять мячейМатч ТВ вчера в 16:59

«ПСЖ» в гостях потерпел поражение от «Лилля» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились Николя Пепе, Жонатан Бамба, Габриэл, Жозе Фонте.
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«ПСЖ» потерпел одно из самых крупных поражений в XXI веке

Газета.Ru02:31

Футболисты «ПСЖ» и президент клуба выразили недовольство судейством матча с «Лиллем»

Спорт-Экспрессвчера в 19:51

«ПСЖ» пропустил пять мячей впервые за 18 лет

Советский спортвчера в 17:51

«ПСЖ» пропустил 5 мячей от «Лилля», 2 гола Мбаппе не засчитали. Что произошло? Видео

Матч ТВвчера в 17:23

«Лилль» — «ПСЖ» — 5:1. Видеообзор матча 32-го тура Лиги 1

Sport24.ru03:25

«Лилль» — «ПСЖ» — 5:1, 14 апреля 2019 года, обзор матча Лиги 1

Чемпионатвчера в 17:33

Вингер «Лилля» Пепе набрал 30 очков по системе «гол+пас» в лиге 1. Им интересовались «Бавария» и «Барселона»

Sports.ruвчера в 17:34
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Общество

Участники «Тотального диктанта» не справились с «обаянием»

По словам члена экспертного совета "Тотального диктанта" и главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, сложности вызвало слово "обаяние" — люди путали его с "обонянием".
Обновлено в 06:59
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Обновлено в 06:08
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области

Экскурсионный автобус с 40 детьми попал в ДТП в Тульской области, один человек пострадал, сообщает в воскресенье, 14 апреля, пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ

По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Происшествия

Солдат-срочник из Башкирии погиб в Липецкой области

Напомним, на прошлой неделе солдат-срочник из Уфы погиб во время учений в Приморском крае.
Обновлено в 05:22
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

Обновлено в 06:43
Музыка

Грузинский священник разогнал концерт Гребенщикова около храма

Обновлено в 07:24
Авто

Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT

Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Ленинградской области спасли детеныша нерпы

Обновлено в 06:40
Технологии

Российские операторы протестировали технологию eSim

«Ростелеком» начал тестировать новую технологию eSim, выступая виртуальным сотовым оператором (MVNO) на сети Tele2.
Обновлено в 05:49
Политика

Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»

Обновлено в 04:07
Происшествия

Пожилой фермер из США погиб после нападения казуара

Как пишет издание Актуальные новости, мужчина содержал на территории своего участка во Флориде казуара и периодически открывал клетку, чтобы накормить птицу.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Космос

Красноярский депутат обвинил местного Илона Маска в мошенничестве

Красноярского Илона Маска, который собрался развивать частную космонавтику и комический туризм, заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 00:05
Политика

Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты

В начале апреля глава египетского МИД Самех Шукри после переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что власти Египта, работая над обеспечением безопасности своих аэропортов, стремятся максимально учитывать российский опыт.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Обновлено вчера в 20:15
Космос

Нетаньяху заявил, что Израиль отправит на Луну станцию «Берешит-2»

Израиль будет участвовать в запуске на Луну станции "Берешит-2" после крушения 11 апреля при прилунении космического аппарата "Берешит".
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»

Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Амурской области обрушился балкон вместе с женщиной

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон четырехэтажного дома, когда на нем находилась женщина.
Обновлено в 05:06
Экономика

НЛМК снизил производство стали в 1 квартале на 3%

В 1 квартале 2019 года НЛМК снизил производство стали на 4% кв/кв до 4,2 млн т в связи с проведением ремонтов на российских площадках Группы и сезонными факторами.
Обновлено в 04:09
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Джигурда рассекретил имена геев из российского шоу-бизнеса

Обновлено в 03:01
Политика

Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе

«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Обновлено в 05:16
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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