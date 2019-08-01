Футбол

ПСЖ разгромил «Тулузу» в матче чемпионата ФранцииREGNUM 01:48

ПСЖ одержал победу над «Тулузой» в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:0. В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Эрик Шупо-Мотинг, также гол забил защитник Маркиньос.
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«ПСЖ» установил новый рекорд чемпионата Франции. Парижане забили в 41-м матче подряд

Sport24.ru03:09

ПСЖ — «Тулуза»: оторваться на андердоге

Все про Спорт ру24 августа в 07:01

«ПСЖ» установил рекорд, забив в 41 матче подряд

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Мбаппе провел 100 матчей в чемпионате Франции

Спорт-Экспрессвчера в 17:23

Дубль Чупо-Мотинга помог ПСЖ крупно обыграть «Тулузу»

LiveSport.ruвчера в 17:12

«ПСЖ» забивает на протяжении 41 матча в Лиге 1. Это рекорд

Sports.ruвчера в 16:50

«ПСЖ» установил новый рекорд чемпионатов Франции

Матч ТВ02:03
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Общество

Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

Обновлено в 02:03
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Экономика

Россияне с начала года заплатили 245 млн рублей налогов авансом

Россияне с начала года заплатили авансом 245 млн рублей налогов, сообщает РГ со ссылкой на сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 04:12
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 22:50
Политика

Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
Обновлено в 04:50
Музыка

Крутой отпраздновал 65-летие концертом на «Новой волне»

После творческого вечера всех гостей позвали на вечеринку. Звездам раздали даже футболки с надписями «Крутая туса».
Обновлено в 02:52
Происшествия

В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание

В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Авто

В Сети вспомнили про полноприводную «Волгу» ГАЗ Командор

Хотя в основе ГАЗ «Командор» лежит платформа ГАЗ-24-95, которая являет собой симбиоз «Волги» и УАЗа, «Командор» — это куда более современная и технологичная машина.
Обновлено в 02:30
Политика

Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Футбол

Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав»

Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.
Обновлено вчера в 12:31
Технологии

«Кронштадт» представит три перспективных беспилотника на МАКС-2019

Группа "Кронштадт" представит на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 три перспективных беспилотника, в том числе экспортную версию разведчика "Орион-Э" и аппарат внеаэродромного базирования "Фрегат", сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:22
Космос

НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено 24 августа в 02:59
Происшествия

В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки

Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 03:04
Происшествия

НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Обновлено 24 августа в 14:19
Здоровье

Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона

Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия

Неизвестные ограбили квартиру москвича ради кольца за 20 тысяч рублей

Злоумышленники похитили из квартиры кольцо стоимостью 20 тысяч рублей и скрылись.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием

В Якутске сотрудник транспортной полиции Айтап Томский покинул службу, прихватив с собой табельное оружие.
Обновлено в 04:35
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Двое россиян нелегально заплыли в Финляндию на резиновой лодке

По данным ведомства, двое на резиновой лодке приплыли из российской Карелии на территорию Суоми по озеру Кангасъярви в районе Китеэ.
Обновлено в 04:38
Транспорт

На сайте московского метро появится тарифный калькулятор для МЦД

Тарифный калькулятор появится в разделе Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте московского метро, рассказал журналистам первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов.
Обновлено в 04:23
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны

Обновлено в 01:23
Политика

Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено 23 августа в 07:53
Общество

Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста

Обновлено в 04:28
Экономика

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено вчера в 22:28
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