Футбол
ПСЖ разгромил «Тулузу» и установил рекорд чемпионатов ФранцииРБК 02:46
ПСЖ в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции разгромил «Тулузу», забив гол в 41-й игре подряд, что является новым рекордом французских первенств. Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 4:0.
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Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Обновлено в 00:54
Общество
Минсельхоз намерен упростить изъятие неиспользуемых земель, пишут СМИ
Минсельхоз планирует добиться упрощения правил изъятия земель, которые находятся в собственности у предпринимателей, но простаивают более трех лет, сообщают "Известия".
Обновлено в 03:11
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России.
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии
Ранее «СП» сообщала новость о том, что министерство обороны Турции сообщило, что в результате удара ВВС Сирии по колонне турецкий военных в провинции Идлиб погибли три человека и ещё 12 получили ранения.
Обновлено 24 августа в 18:36
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено 23 августа в 17:29
Наука
Нобелевские лауреаты: Юджин Вигнер
Кроме самой высшей физики, которая только может быть, Вигнер встретил там своего будущего ближайшего друга, Лео Силарда (Сциларда – неправильно) и своего второго учителя, Майкла Полани.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле
Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Ульяновске уволили росгвардейца, отказавшего в помощи из-за обеда
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомета здание Мостобуда (Мостострой), пишет УНИАН.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
В России начали создание авиакомплекса дальней авиации
Ранее глава "Туполева" Александр Конюхов сообщал "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.
Обновлено в 01:34
Политика
Меркель назвала место следующей встречи «нормандской четверки»
По словам Меркель, ФРГ и Франция работают над организацией этой встречи и стараются, чтобы она прошла в ближайшее время, передает «Газета.ру».
Обновлено в 02:43
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Обновлено вчера в 19:29
Футбол
Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
На маневрах отрабатывался скрытный вывод двух субмарин проектов 671 и 949А из пункта постоянного базирования.
Обновлено в 01:29
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Двое кавказцев порезали петербуржца на улице Маршала Говорова
На место прибыл наряд оперативников и задержал двух уроженцев Северной Осетии, которые во время потасовки порезали оппонента.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Теннис
Рублев поднялся на три позиции в рейтинге ATP, Медведев все еще пятый
Третий представитель России в первой сотне Андрей Рублев поднялся на три позиции. Рейтинг АТР Положение на 26 августа 1 (1*).
Обновлено в 01:09
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
Обновлено 24 августа в 14:51
Футбол
Почеттино: «Разочарован игрой „Тоттенхэма“»
«Ньюкасл» сыграл очень организованно в обороне. Я разочарован нашей игрой и результатом.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»
Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", при этом слияние произойдет путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также перейдут и сотрудники, сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров холдинга.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко
Вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко и светский обозреватель Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от супруга, который покончил с собой.
Обновлено в 02:59