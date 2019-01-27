Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ренн» в матче чемпионата ФранцииРИА Новости вчера в 17:09

"ПСЖ" не проиграл ни одного матча в текущем сезоне Лиги 1. Команда Томаса Тухеля (56 очков после 20 игр) лидирует в чемпионате, отрыв от идущего вторым "Лилля" (22 матча) составляет 13 баллов, "Ренн" (30) находится на 10-й строчке.
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«ПСЖ» разгромил «Ренн» в матче чемпионата Франции

Газета.Ruвчера в 17:17

«ПСЖ» разгромил «Ренн» благодаря дублю Кавани

Матч ТВвчера в 16:57

«ПСЖ» на своем поле разгромил «Ренн», Кавани оформил дубль

Советский спортвчера в 16:57

Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ренн»

Чемпионатвчера в 16:57

Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ренн»

Sport24.ruвчера в 16:58

«ПСЖ» разгромил «Ренн» благодаря дублю Кавани

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

У «ПСЖ» 66 голов в 20 турах лиги 1. Никто не забивал больше

Sports.ruвчера в 17:16
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Происшествия

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено вчера в 21:40
Кино

Главную премию Гильдии киноактеров США получила «Черная пантера»

Обновлено вчера в 22:42
Авто

Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Сибиряков массово эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах.
Обновлено вчера в 21:47
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.
Обновлено вчера в 06:12
Общество

В России с 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам

"Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043", - говорится в тексте справки к документу.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено вчера в 16:36
Общество

Потребительская корзина может подорожать на 30%

Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Минфин США снял санкции с «Русала» и En+

Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными

Обновлено вчера в 19:37
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено вчера в 03:35
Политика

ВЦИОМ: против передачи Японии южных Курил выступают 77% россиян

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передачу поддерживают только 14% участников опроса, 77% респондентов же выступают против.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

В Кемерово произошел пожар в жилом доме, среди пострадавших дети

Обновлено вчера в 21:21
Единоборства

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено 26 января в 23:38
Общество

Большинство россиян не хочет жить со взрослыми детьми

Обновлено вчера в 20:21
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено 26 января в 21:42
Экономика

Гражданам предложат заработать на информации о себе

Гражданам предложат заработать на информации о себе Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Три здания обрушились после взрыва в Гааге

В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Полиция оцепила дом в Перми, где произошло обрушение

Дом в Перми, где произошло обрушение перекрытия, оцеплен сотрудниками полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.
Обновлено вчера в 08:36
Кино

Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 58.
Обновлено вчера в 18:24
Общество

Российская Royal Flight подала заявку на запуск рейса Москва - Тайбэй

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

На золотом руднике в Якутии произошло задымление

В Оймяконском районе Якутии на золотом руднике «Бадран» на глубине 270 метров было зафиксировано задымление.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Россия завершит переход на цифровое ТВ в июне

Все регионы России перейдут на цифровое телевидение до 3 июня этого года.
Обновлено вчера в 17:51
Кино

Фильм «Т-34» стал вторым по сборам в российском прокате

Обновлено вчера в 11:12
Политика

В Раде назвали МВФ «захватнической организацией»

Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) является «захватнической организацией».
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Противники «желтых жилетов» вышли на улицы Парижа

Обновлено вчера в 19:34
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Авто

Приобрел и разорился: ТОП-5 автомобилей, которые лучше не покупать

Обновлено 26 января в 13:07
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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