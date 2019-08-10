Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ним» в матче 1-го тура чемпионата ФранцииГазета.Ru вчера в 17:55
Во Франции прошел матч первого тура национального чемпионата между парижским "Пари Сен-Жермен" и "Нимом". Парижская команда смогла разгромить соперников на домашнем стадионе "Парк де Пренс" со счетом 3:0. Счет встречи был открыт уже на 24 минуте Эдисоном Кавани.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:27, Вашингтон
Здоровье
Медики приучают пензенцев к ЗОЖ во время прогулки по парку
Востребованной является и «прогулка с врачом» по аллеям парка: специалист рассказывает желающим о принципах здорового образа жизни.
Обновлено в 02:31
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась в возрасте 32 лет.
Обновлено вчера в 20:40
Космос
Принтер для печати работает на МКС с перебоями
Стало известно, что на борту Международной космической станции с перебоями работает биопринтер, предназначенный для печати человеческих тканей.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 10:14
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Общество
Синоптики предупредили жителей России о заморозках
Жителей Архангельской области и восточных районов Карелии на текущей недели ожидают заморозки до — 2 градусов, об этом 12 августа «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 03:07
Политика
Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР
Бывший украинский президент Пётр Порошенко вновь пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Обновлено в 03:18
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Кино
Владимир Яглыч о новом сериале «Екатерина. Самозванцы» на «России 1», дворцовых интригах, лосинах на поле боя и любви к кино 90-х
Tricolor TV Magazine Владимир рассказал о важности образования, тяге к истории, талантах Потемкина, неудобстве съемок, отношении к оружию, романтической кинокомпании, любви к кино 90-х и другом.
Обновлено в 03:02
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Кучаев об эпизоде с Чаловым: «Это пенальти, удаление и дисквалификация матчей на пять»
Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять. Это был умышленный удар локтем в нос.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров
Обновлено вчера в 22:26
Авто
В России студенты создали беспилотный катафалк на базе LADA
Обновлено в 03:00
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек
Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
Обновлено в 02:07
Авто
Great Wall анонсировала старт продаж новой линейки пикапов
Компания Great Wall определилась со временем вывода на рынок новой линейки пикапов P-Series, выставочные прототипы которых были представлены в июне текущего года на автосалоне в Шэньчжэне.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено 10 августа в 18:44
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus
Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде
Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Волейбол
Дмитрий Мусэрский: «Все понимали ответственность, но паники в команде не было»
Наша сборная понимала, что отпускать такую возможность, отпускать эту команду нельзя ни в коем случае.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено вчера в 20:26
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10