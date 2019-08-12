Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ним» в матче 1-го тура чемпионата ФранцииГазета.Ru 17:55
Во Франции прошел матч первого тура национального чемпионата между парижским "Пари Сен-Жермен" и "Нимом". Парижская команда смогла разгромить соперников на домашнем стадионе "Парк де Пренс" со счетом 3:0. Счет встречи был открыт уже на 24 минуте Эдисоном Кавани.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:12, Вашингтон
Экономика
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Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора.
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Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
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Финансы
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Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
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«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» интересуются месторождениями в Туркмении
По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, российские нефтегазовые корпорации "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" проявляют интерес к освоению месторождений на территории Туркменистана.
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Обновлено в 17:27
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
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Финансы
Дальневосточным верфям закроют долги
Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Обновлено в 14:29
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Гаджеты
Спрос на планшеты продолжает сокращаться
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Обновлено в 05:01
Религия
Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
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Общество
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Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды
Обновлено в 18:00
Политика
Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР
Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
Обновлено в 17:06
Футбол
«Тун» перед матчем со «Спартаком» обыграл «Люцерн»
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Обновлено в 12:28
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
На сайте украинского лидера Владимира Зеленского 7 августа зарегистрирована петиция с просьбой провести в стране денежную реформу, сделав доллар национальной валютой, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
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Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53