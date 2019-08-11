Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата ФранцииProstoProSport 16:56

«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0. Счет на 24-й минуте открыл Эдинсон Кавани, реализовав пенальти.
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«ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре Лиги 1

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«ПСЖ» одержал разгромную победу в стартовом туре чемпионата Франции

Спорт-Экспресс17:20
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