«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0. Счет на 24-й минуте открыл Эдинсон Кавани, реализовав пенальти.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Происшествия Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.

Общество Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.

Происшествия На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС.

Религия Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Политика Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Авто Обновленный кроссовер Audi Q7 2020 года впечатлил экспертов Немецкий гигант Audi в скором времени представит обновленную модификацию кроссовера Q7 2020 модельного года.

Общество Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.

Общество «Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.

Кино Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".

Общество Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.

Политика Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.