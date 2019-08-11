Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата ФранцииProstoProSport 16:56
«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0. Счет на 24-й минуте открыл Эдинсон Кавани, реализовав пенальти.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:17, Вашингтон
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
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Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
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Стоимость элитных апартаментов составила четверть миллиона рублей в сутки.
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Общество
Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве
Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.
Обновлено в 15:02
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:06
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Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
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Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
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Общество
Гороскоп на 12 августа: Водолеям удастся управлять ситуацией на работе
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Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Рома» победила «Реал» в товарищеском матче
«Рома» одолела «Реал» в товарищеском матче.
Обновлено в 16:11
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
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Авто
Обновленный кроссовер Audi Q7 2020 года впечатлил экспертов
Немецкий гигант Audi в скором времени представит обновленную модификацию кроссовера Q7 2020 модельного года.
Обновлено в 13:45
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Общество
«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать
Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.
Обновлено в 20:50
Кино
Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме
Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
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Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
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Александр Никитин о рок-фестивале «Чернозём»: «Душевное событие не только года»
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Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено вчера в 02:53
Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено в 19:02