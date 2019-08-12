Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ним» в матче 1-го тура чемпионата ФранцииГазета.Ru вчера в 17:55
Во Франции прошел матч первого тура национального чемпионата между парижским "Пари Сен-Жермен" и "Нимом". Парижская команда смогла разгромить соперников на домашнем стадионе "Парк де Пренс" со счетом 3:0. Счет встречи был открыт уже на 24 минуте Эдисоном Кавани.
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Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
Безжалостный «Лекима»: число жертв супертайфуна в Китае возросло до 44
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 44 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».
Обновлено в 01:05
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено вчера в 06:38
Космос
Тайна черных дыр. Что скрывается в созвездии Кит
Обновлено в 01:00
Футбол
Олег Кононов: к игре с «Ахматом» очень серьезно готовились
Настраивались и очень серьезно готовились, потому что знали, что из себя представляет "Ахмат", который довольно мощно начал чемпионат, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака".
Обновлено в 01:45
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Общество
В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов
В некоторых российских высших учебных заведениях с 2021 года начнут использовать новую систему контроля успеваемости студентов, созданную на основе искусственного интеллекта, для более объективной оценки учащихся.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Обновлено вчера в 23:59
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2019 году, а легкого истребителя МиГ-35 – в 2021 году, сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Российской молодёжи не хватает ощущения финансовой стабильности
Эксперты в честь Международного дня молодёжи рассказали, чего не хватает молодым россиянам.
Обновлено в 01:39
Авто
Great Wall анонсировала старт продаж новой линейки пикапов
Компания Great Wall определилась со временем вывода на рынок новой линейки пикапов P-Series, выставочные прототипы которых были представлены в июне текущего года на автосалоне в Шэньчжэне.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено 10 августа в 14:21
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье
"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus
Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.
Обновлено в 01:09
Волейбол
Волейболисты сборной России завоевали путевку на ОИ-2020
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Новый фильм Квентина Тарантино установил рекорд в прокате
Об успехе киноленты говорят цифры: только за первый день проката в России и странах СНГ фильм собрал более 125 миллионов рублей.
Обновлено 10 августа в 10:20