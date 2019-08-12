Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ним» в матче 1-го тура чемпионата ФранцииГазета.Ru вчера в 17:55

Во Франции прошел матч первого тура национального чемпионата между парижским "Пари Сен-Жермен" и "Нимом". Парижская команда смогла разгромить соперников на домашнем стадионе "Парк де Пренс" со счетом 3:0. Счет встречи был открыт уже на 24 минуте Эдисоном Кавани.
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