Футбол
«ПСЖ» разгромил «Нант» и вышел в финал Кубка ФранцииРИА Новости вчера в 17:18
Футболисты "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромили "Нант" и вышли в финал Кубка Франции. Встреча в Париже завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Марко Верратти (29-я минута), Килиан Мбаппе (84, с пенальти) и Дани Алвес (90).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Два пенальти и удаление помогли «ПСЖ» обыграть «Нант» в полуфинале Кубка Франции
Чемпионатвчера в 16:57
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
Космос
Ученые: НЛО может быть транспортом для перемещений во времени
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Кино
Фрэнсис Форд Коппола снимет проект мечты «Мегалополис»
Обновлено в 08:00
Политика
Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Общество
В Удмуртии депутаты предложили штрафовать родителей курящих детей
В Удмуртии депутаты государственного совета предлагают штрафовать родителей курящих детей.
Обновлено в 08:47
Политика
Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Нижегородской область, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Футбол
Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено в 09:29
Политика
Генсек НАТО оценил шансы на спасение договора РСМД
"У РФ все еще возможность вернуться к выполнению договора, потому что период завершения выхода истечет в августе", - заявил Столтенберг перед началом заседания Североатлантического совета в Вашингтоне, отвечая на вопрос, остается ли еще хоть какой-то шанс для сохранения соглашения.
Обновлено в 08:49
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Наука
Дельфинам грозит вымирание из-за потепления климата
Глобальное потепление климата на планете может привести к вымиранию дельфинов.
Обновлено в 04:13
Космос
Ракета с самым быстрым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" отправилась к МКС в четверг, 4 апреля, с Байконура. Она стартовала с грузовым кораблем "Прогресс МС-11".
Обновлено в 07:17
Экономика
Кабмин одобрил упрощение контрактной системы в сфере госзакупок
Кабинет министров на заседании в четверг одобрил законопроект, упрощающий контрактную систему в сфере государственных и муниципальных закупок.
Обновлено в 06:27
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Футбол
Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока
Считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся.
Обновлено в 08:36
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Авто
Lada Largus «для экономных» поступила в продажу
4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.
Обновлено в 06:42
Политика
В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где установлен памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09