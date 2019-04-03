Футбол
«ПСЖ» разгромил «Нант» и вышел в финал Кубка ФранцииРИА Новости вчера в 17:18
Футболисты "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромили "Нант" и вышли в финал Кубка Франции. Встреча в Париже завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Марко Верратти (29-я минута), Килиан Мбаппе (84, с пенальти) и Дани Алвес (90).
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Два пенальти и удаление помогли «ПСЖ» обыграть «Нант» в полуфинале Кубка Франции
Чемпионатвчера в 16:57
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