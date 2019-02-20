Футбол

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в перенесенном матче чемпионата ФранцииSportbox.RU 17:07

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал «Монпелье». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1. Отметим, до 45-й минуты матча счет был равным: на гол защитника парижан Лейвина Курзава ответил полузащитник гостей Флоран Молле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-форвард «Локомотива» Шкулетич забил в свои ворота в матче с «ПСЖ». Видео

Спорт-Экспресс20:55

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

Советский спорт17:30

Ди Мария сотворил шедевр, забив шикарным ударом со штрафного с дальней дистанции

Sport24.ru17:36

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в перенесенном матче чемпионата Франции

Матч ТВ17:07

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

Чемпионат16:52

Чемпионат Франции. «ПСЖ» забил 5 мячей «Монпелье», «Генгам» и «Бордо» сыграли вничью

Sports.ru03:42

Тренера «ПСЖ» дисквалифицировали за поведение в матче Кубка Франции

РБК18 февраля в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Происшествия

Число погибших в результате пожара в столице Бангладеш возросло до 56

Обновлено в 20:56
Политика

Владимир Путин призвал пересчитать пенсии

Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:59
Политика

Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока – 2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о заинтересованности Вены в надежности энергоснабжении и намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".
Обновлено в 21:40
Политика

На компанию, перевозившую ракеты для С-400 в Китай, подали в суд

Два судебных иска поданы к морскому агентству «Балтик Транс-порт» (Санкт-Петербург) из-за повреждения ракет для зенитных ракетных комплексов С-400 «Триуфм», следовавших в Китай, пишет Фонтанка.ru.
Обновлено в 19:45
Политика

Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
Обновлено в 20:44
Экономика

Зимбабве решило отвязаться от доллара и ввести новую валюту

Глава Центробанка Джон Мангудья заявил, что вся суррогатная валюта и электронные доллары будут переименованы в доллары RTGS (Real Time Gross Settlement, валовые расчеты в реальном времени) и будут торговаться на новом межбанковском валютном рынке по отношению к доллару США и другим иностранным валютам.
Обновлено в 19:38
Кино

В Уфе умерла народная артистка СССР Гюлли Мубарякова

Обновлено в 20:11
Политика

Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 16:07
Экономика

Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков

Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Политика

Пенсии в России предложили передавать по наследству

Инициатива предполагает то, что россиянин, который на протяжении жизни уплачивал страховые взносы, должен быть уверен, что они будут возвращены в виде страховой пенсии или в виде выплаты наследникам.
Обновлено в 21:09
Футбол

«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Обновлено в 17:26
Происшествия

Лейтенант Береговой охраны США задержан за подготовку теракта

В Вашингтоне задержан лейтенант Береговой охраны США, готовивший покушение на политиков и журналистов.
Обновлено в 19:00
Экономика

Минэкономики предложило виртуальную экономическую зону для туризма

О планах создания в России виртуальной особой экономической зоны (ВОЭЗ) для туристического рынка сообщает в четверг газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:33
Общество

В США задержали подозреваемого в отмывании $8 млн и выводе их в Россию

Правоохранительные органы США в среду задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании незаконно полученных $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину.
Обновлено в 19:27
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Обновлено в 03:40
Политика

Болтон: военный атташе Венесуэлы при ООН поддержал Гуайдо

"Военный атташе Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос объявил об официальном признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - написал Болтон.
Обновлено в 19:30
Авто

Названы Топ-10 самых продаваемых японских автомобилей в РФ

Обновлено в 10:14
Экономика

Торговые сети предупредили о задержках в поставках молочной продукции

Причиной возможных задержек называют приказ Минсельхоза, обязывающий с 1 июля оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты для внесения их в единую систему "Меркурий", пишут "Известия".
Обновлено в 17:33
Политика

Amnesty International подвергла критике российский закон об «иностранных агентах»

Российские некоммерческие организации (НКО), критикующие власти, не имеют возможности получать финансирование от государства, утверждается в докладе международной правозащитной организации Amnesty International «Закон как инструмент подавления: Глобальное наступление на организации гражданского общества».
Обновлено в 20:54
Политика

СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России

Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.
Обновлено в 16:21
Хоккей

ЦСКА в четвертый раз за пять лет выиграл Кубок континента

Обновлено в 14:52
Автоспорт

Квят показал лучшее время в третий день тестовых заездов «Формулы-1»

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оказался самым быстрым по итогам третьего дня зимних тестов «Формулы-1» в Барселоне.
Обновлено в 12:46
Политика

Власти Исландии продлили разрешение на китовую охоту

Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на китовую охоту на следующие пять лет. Об этом информирует Sveriges Radio.
Обновлено в 20:00
Политика

Население Украины за год сократилось более чем на 233 тыс. человек

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек.
Обновлено в 14:19
Общество

Стартовал новый набор в отряд российских космонавтов

Новый набор в отряд российских космонавтов уже стартовал, официально об этом объявят в ближайшее время, сообщает в четверг, 21 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:57
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство двухтопливного Lada Largus

"АвтоВАЗ" запустил в производство модель Lada Largus CNG, которая работает как на бензине, так и на природном газе, сообщили в компании.
Обновлено в 10:00
Политика

Гость послания Путина свалился на пол в зале

Обновлено в 07:20
Политика

Президент Швейцарии опроверг информацию о переговорах с Гуайдо

Президент Швейцарии Ули Маурер опроверг информацию о переговорах с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing

Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Израиль показал видео уничтожения российского ЗРК С-400

Обновлено в 00:39
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное