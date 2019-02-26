Футбол

«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка ФранцииЧемпионат вчера в 16:59

В четвертьфинальном матче Кубка Франции «ПСЖ» разгромил «Дижон» со счётом 3:0 и вышел в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Франк Шнедер, которому помогали Джемель Зитуни и Николя Эннино.
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«ПСЖ» вышел в полуфинал Кубка Франции

Газета.Ruвчера в 17:46

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Дижон» в четвертьфинале Кубка Франции

Советский спортвчера в 17:03

«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел 1/2 финала Кубка Франции

Спорт-Экспрессвчера в 17:04

«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции

Матч ТВвчера в 17:00

«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции

Чемпионатвчера в 16:59

Кубок вызова. 1/2 финала. Первые матчи. «Белогорье» сыграет с «Пуатье», «Монца» встретится со «Спортингом»

Sports.ruвчера в 15:47

Тренера «ПСЖ» дисквалифицировали за поведение в матче Кубка Франции

РБК22 февраля в 01:01
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
Происшествия

В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
Обновлено в 00:39
Происшествия

Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми

Обновлено в 00:32
Политика

Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Здоровье

Скворцова призвала изменить идеологию организации медицинской помощи

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо изменить идеологию.
Обновлено в 00:38
Музыка

В НОТУ не исключили отказа Украины от участия в Евровидении

Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире «5 канала» не исключила, что страна может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:39
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp в рамках борьбы со спамом введут новую функцию в мессенджер, благодаря которой пользователи смогут ограничить их добавление в групповые чаты, сообщает портал Akket.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Власти назвали вероятную причину взрыва в жилом доме в Казахстане

«По предварительной информации Комитета по ЧС МВД Казахстана, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием», — сообщает пресс-служба.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Раскрыта первая кибератака американских спецслужб на Россию

Издание утверждает, что атака стала первой в своем роде, проведенной против России, в период выборов в конгресс США, которые прошли в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS

Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Лавров назвал востребованным формат РИК для поиска решений кризисов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формат Россия — Индия — Китай (РИК) является востребованной площадкой для поиска решений многих кризисов.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Названа основная причина смерти женщин в России

По данным статистики Росстата, в 2017 года от злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей умерло 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста.
Обновлено в 00:42
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России

— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено вчера в 08:47
Политика

Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы

Обновлено вчера в 21:31
Общество

Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток в Приморье

Обновлено вчера в 22:11
Политика

Таможня Нидерландов изъяла груз подозрительной русской водки

В Нидерландах таможенники задержали сухогруз из России, на котором находились 90 тыс. бутылок водки.
Обновлено в 00:17
Политика

ВЦИОМ: россияне считают, что итоги выборы на Украине сфальсифицируют

Большинство россиян (68%) не верит, что итоги выборов президента Украины будут соответствовать реальной воле народа, и ожидают от Киева фальсификаций результатов голосования, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика

Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян, предварительно проанализировав данные о средствах граждан нашей страны.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 26 февраля, снижаются.
Обновлено вчера в 00:28
Политика

Эрдоган напомнил о платежах Турции в НАТО после критики закупки С-400

Президент Реджеп Эрдоган напомнил странам НАТО, критикующим покупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, что республика соблюдает условия партнерства с государствами Североатлантического альянса и регулярно платит необходимые взносы.
Обновлено вчера в 20:07
Общество

Минобрнауки предложило узаконить самообразование

В России могут узаконить самообразование. Речь идет о среднем профессиональном и высшем образовании.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву», Кузнецов и Овечкин набрали по два очка

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Суд не назначил дату приговора Бутиной по просьбе обвинения

Суд в США не стал назначать дату приговора россиянке Марии Бутиной, так как обвинение попросило еще время на завершение расследования, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:14
Авто

Новый Kia Soul появится в России летом

Компания KIA сообщила, что компактный кроссовер KIA Soul нового поколения приедет в Россию летом 2019 года.
Обновлено вчера в 22:17
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено 25 февраля в 11:28
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых

Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:26
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ

В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено вчера в 08:39
Технологии

Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.
Обновлено вчера в 20:02
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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