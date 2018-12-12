Футбол

«ПСЖ» разгромил «Црвену» и вышел в плей-офф с первого места
Евро-футбол.ру
16:56

Если бы парижане проиграли "красно-белым", а "Ливерпуль" одолел неаполитанцев, то могли и вовсе "пролететь" мимо плей-офф престижнейшего клубного турнира Старого света. Однако все обошлось и французский коллектив оправдал статус фаворита, выйдя в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места группы "С".
Евро-футбол.ру16:56

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ПСЖ обыграл «Црвену Звезду» в матче ЛЧ и вышел в плей-офф с первого места в группе

RT на русском17:06

«ПСЖ» с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс16:56

ПСЖ обыграл «Црвену Звезду» и вышел в 1/8 финала ЛЧ с первого места

Soccer.ru16:56

«Црвена Звезда» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча начнётся 11 декабря в 23:00

Чемпионат14:03

«ПСЖ» разгромил «Црвену» и вышел в плей-офф с первого места

Евро-футбол.ру16:56

Джокович приехал поддержать «Црвену Звезду» на матче с «ПСЖ»

Sport24.ru15:14

Црвена Звезда – ПСЖ. Прогнозы. Кто победит?

Букмекеры.рфвчера в 04:30
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Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.
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