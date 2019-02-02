Футбол
«ПСЖ» рассматривает возвращение Рабьо из дубля в основную командуSport24.ru 03:43
Ранее Рабьо был переведен в дубль из-за своего нежелания продлевать контракт с клубом. В услугах Рабьо были заинтересованы «Барселона», «Бавария» и «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 14 матчах Лиги 1, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.
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