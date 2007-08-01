Футбол
«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»Metaratings 04:35
«ПСЖ» пытался заполучить полузащитника «Барселоны» Малкома. По информации журналиста Даниэля Лонга, переговоры о переходе Малкома в стан парижан завершились неудачей для спортивного директора французского клуба Леонардо.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Политика
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Кадыров резко отреагировал на совет Израиля не ездить в Чечню
Обновлено вчера в 12:18
Гаджеты
Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть
Обновлено вчера в 06:46
Авто
Названы топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском рынке
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых дизельных автомобилей на рынке РФ.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках
Пресненский суд Москвы арестовал участника митинга 27 июля Ивана Подкопаева по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 05:09
Энергетика
Мировые цены на нефть по итогам торгов среды выросли
Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,53 доллара и составили 58,58 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
«Арсенал» покинул Лигу Европы, проиграв «Нефтчи»
"Арсенал" по сумме двух встреч проигрывает "Нефтчи" с общим счетом 0:4. Свое дебютное попадание в еврокубки туляки завершили на первой стадии.
Обновлено вчера в 14:57
Космос
Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом
Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самая чистая вода в Черном море находится у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова.
Обновлено в 04:47
Общество
«Дикси» может возглавить бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова
Ольга Наумова (занимала посты гендиректора в «Пятерочке» и «Магните») возглавит ГК «Дикси».
Обновлено вчера в 21:48
Теннис
Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом
Обновлено в 04:33
Политика
Россия, Турция и Иран примут меры для безопасности населения в Идлибе
Страны-гаранты астанинского процесса - РФ, Турция и Иран - договорились принять практические меры для безопасности мирного населения в сирийском Идлибе, где объявлено перемирие.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Культура
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов
Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать
Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.
Обновлено в 04:05
Политика
Порошенко ищет в США защиты от уголовных дел на Украине
Бывший украинский президент Петр Порошенко обратился к американцам, чтобы защититься от уголовных дел на родине, утверждают «Вести Украина» со ссылкой на источники 1 августа.
Обновлено 31 июля в 23:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимира Тищенко, начало лето будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 01:19