Футбол

«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»Metaratings 04:35

«ПСЖ» пытался заполучить полузащитника «Барселоны» Малкома. По информации журналиста Даниэля Лонга, переговоры о переходе Малкома в стан парижан завершились неудачей для спортивного директора французского клуба Леонардо.
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Месть за Паредеса? ПСЖ в последний момент пытался сорвать переход Малкома в «Зенит»

Спорт уик-энд03:40

СМИ: «ПСЖ» предпринял попытку перехватить Малкома у «Зенита»

Матч ТВ04:08

СМИ: «ПСЖ» предпринял попытку перехватить Малкома у «Зенита»

Sportbox.RU04:08

«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»

Metaratings04:35
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
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Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
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Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

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По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
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Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
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Кадыров резко отреагировал на совет Израиля не ездить в Чечню

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Названы топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском рынке

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых дизельных автомобилей на рынке РФ.
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NYT: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

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Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках

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Энергетика

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды выросли

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,53 доллара и составили 58,58 доллара за баррель.
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Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
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«Арсенал» покинул Лигу Европы, проиграв «Нефтчи»

"Арсенал" по сумме двух встреч проигрывает "Нефтчи" с общим счетом 0:4. Свое дебютное попадание в еврокубки туляки завершили на первой стадии.
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Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути

На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
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Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом

Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
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Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самая чистая вода в Черном море находится у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова.
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Общество

«Дикси» может возглавить бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова

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Обновлено вчера в 21:48
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Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом

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Политика

Россия, Турция и Иран примут меры для безопасности населения в Идлибе

Страны-гаранты астанинского процесса - РФ, Турция и Иран - договорились принять практические меры для безопасности мирного населения в сирийском Идлибе, где объявлено перемирие.
Обновлено в 04:37
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Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Культура

Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов

Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.
Обновлено вчера в 08:25
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Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.
Обновлено в 04:05
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Порошенко ищет в США защиты от уголовных дел на Украине

Бывший украинский президент Петр Порошенко обратился к американцам, чтобы защититься от уголовных дел на родине, утверждают «Вести Украина» со ссылкой на источники 1 августа.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимира Тищенко, начало лето будет холоднее обычного.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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