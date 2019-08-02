с чего всё началось

«Зенит» сегодня объявит о переходе полузащитника «Барселоны» Малкома. На витрине фан-шопа санкт-петербургского клуба появилась футболка Малкома с восьмым номером. 22-летний футболист находится в Санкт-Петербурге, в Россию он прилетел сегодня для оформления трансфера.

Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Политика В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Общество «Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.

Политика Российских моряков освободили из трехлетнего плена В Ливии освободили двух российских моряков, задержанных три года назад.

Происшествия Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.

Футбол Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.

Наука Ученые выделили ряд упражнений, помогающих похудеть В ходе массового исследования жителей Тайваня ученые выделили упражнения, помогающие сбросить вес тем людям, у которых есть генетическая предрасположенность к ожирению.

Общество Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова может стать директором «Дикси» Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси» О том, что Ольга Наумова может возглавить «Дикси», «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших мест работы топ-менеджера.

Армия и оружие Пентагону может не хватить денег на разработку ракет средней дальности После выхода из ДРСМД Вашингтон сможет создавать новые ракеты средней дальности, однако средств на будущие разработки и проведение испытаний у Пентагона может не оказаться из-за позиции демократов в Палате представителей американского Конгресса, которые блокируют выделение финансирования.

Космос В Солнечной системе найдена жизнь Инопланетяне существуют? В Солнечной системе найдена планета с вероятной жизнью

Происшествия В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).

Транспорт Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.