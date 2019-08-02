Футбол
В фан-шопе «Зенита» появилась футболка МалкомаSports.ru 04:38
«Зенит» сегодня объявит о переходе полузащитника «Барселоны» Малкома. На витрине фан-шопа санкт-петербургского клуба появилась футболка Малкома с восьмым номером. 22-летний футболист находится в Санкт-Петербурге, в Россию он прилетел сегодня для оформления трансфера.
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с чего всё началось
Как сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в своём «твиттере», спортивный директор французского клуба Леонардо связался с руководством сине-гранатовых, чтобы провести переговоры о трансфере, однако им было не суждено состояться, поскольку к тому моменту переход 22-летнего бразильца в «Зенит» уже был согласован.Чемпионат05:39
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