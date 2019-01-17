Футбол
«ПСЖ» проявляет интерес к Маркизио и ПаредесуСоветский спорт 12:13
В случае неудачи с Паредесом, ПСЖ может приобрести Маркизио, который перешел в Зенита на правах свободного агента летом 2018 года, и с тех пор провел девять матчей в РПЛ и забил два мяча. Ранее сообщалось, что Челси предложил Зениту за Паредеса 35 млн евро.
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