Футбол

«ПСЖ» проиграл в дебютном матче ПаредесаМатч ТВ вчера в 16:54

На 79-й минуте в составе «ПСЖ» дебютировал Леандро Паредес, ранее купленный парижанами у «Зенита». «ПСЖ» проиграл впервые в текущем сезоне в Лиге 1, команда продолжает лидировать в чемпионате. «Лион» находится на третьей строчке.
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