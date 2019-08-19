Футбол

ПСЖ проиграл «Ренну» в чемпионате ФранцииREGNUM 01:57

ПСЖ проиграл «Ренну» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:2. Счёт в матче открыл нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани на 36-й минуте матча.
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«Ренн» – рекордсмен по победам (5) над «ПСЖ» в Лиге 1 за 10 лет

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Все про Спорт ру17 августа в 11:30
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась пробовать украинский каравай

Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ

Сирийские ВВС атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб, сообщило DHA.
Обновлено в 06:09
Общество

Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца

Обновлено в 05:42
Здоровье

Генпрокуратура рассказала о гибели четырех заключенных из-за неправильного лечения и отказов в медицинской помощи

Генпрокуратура рассказала о гибели четырех заключенных из-за неправильного лечения и отсутствия медицинской помощи.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Обновлено 17 августа в 23:15
Происшествия

Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей

«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Общество

YouTube заблокировал ролик с оскорблением флага России

Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что Google проигнорировал три запроса ведомства об удалении в YouTube контента с оскорблением госсимволов России.
Обновлено в 06:29
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11

Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика

Кадыров назвал свой единственный страх

Обновлено вчера в 10:13
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Пилотам аварийного севшего А321 присвоили звание Героев России

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России двум пилотам самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, совершившим аварийную посадку на кукурузном поле в подмосковном Жуковском, передает ТАСС.
Обновлено 16 августа в 09:42
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве

Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты

Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 05:43
Футбол

«Спартак» и ЦСКА сразятся в московском дерби

"Спартак" и ЦСКА сразятся между собой в главном матче 6-го тура РПЛ. "Газета.Ru" - о главных вопросах предстоящего московского дерби.
Обновлено в 01:55
Политика

В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки

Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено вчера в 10:53
Гаджеты

Продажи новых телевизоров Xiaomi Redmi стартуют 29 августа

19 августа генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь назвал дату выхода телевизоров Redmi на рынок: продажи стартуют 29 августа.
Обновлено в 06:12
Политика

В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации

Ранее Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
Обновлено в 04:00
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Командование ВСУ сделало удивительное сообщение о потерях

Утром в понедельник, 19 августа, пресс-центр штаба «операции объединенных сил» распространил удивительное сообщение о потерях ВСУ на Донбассе.
Обновлено в 03:44
Политика

Дания отказалась продавать Гренландию США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров

Обновлено 17 августа в 22:32
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Пассажирам аварийно севшего в поле A321 начали выплачивать компенсации

Обновлено в 05:31
Космос

Электрокар Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца

Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос зимой 2018 года, совершил первый полный оборот вокруг Солнца и направился к Марсу.
Обновлено в 05:30
Политика

Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха

В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
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