ПСЖ проиграл «Ренну» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:2. Счёт в матче открыл нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани на 36-й минуте матча.

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