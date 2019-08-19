Футбол
ПСЖ проиграл «Ренну» в чемпионате ФранцииREGNUM 01:57
ПСЖ проиграл «Ренну» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:2. Счёт в матче открыл нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани на 36-й минуте матча.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась пробовать украинский каравай
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийские ВВС атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб, сообщило DHA.
Обновлено в 06:09
Общество
Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца
Обновлено в 05:42
Здоровье
Генпрокуратура рассказала о гибели четырех заключенных из-за неправильного лечения и отказов в медицинской помощи
Генпрокуратура рассказала о гибели четырех заключенных из-за неправильного лечения и отсутствия медицинской помощи.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Происшествия
Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Общество
YouTube заблокировал ролик с оскорблением флага России
Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что Google проигнорировал три запроса ведомства об удалении в YouTube контента с оскорблением госсимволов России.
Обновлено в 06:29
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Кадыров назвал свой единственный страх
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Пилотам аварийного севшего А321 присвоили звание Героев России
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России двум пилотам самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, совершившим аварийную посадку на кукурузном поле в подмосковном Жуковском, передает ТАСС.
Обновлено 16 августа в 09:42
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты
Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сразятся в московском дерби
"Спартак" и ЦСКА сразятся между собой в главном матче 6-го тура РПЛ. "Газета.Ru" - о главных вопросах предстоящего московского дерби.
Обновлено в 01:55
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено вчера в 10:53
Гаджеты
Продажи новых телевизоров Xiaomi Redmi стартуют 29 августа
19 августа генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь назвал дату выхода телевизоров Redmi на рынок: продажи стартуют 29 августа.
Обновлено в 06:12
Политика
В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации
Ранее Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
Обновлено в 04:00
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Командование ВСУ сделало удивительное сообщение о потерях
Утром в понедельник, 19 августа, пресс-центр штаба «операции объединенных сил» распространил удивительное сообщение о потерях ВСУ на Донбассе.
Обновлено в 03:44
Политика
Дания отказалась продавать Гренландию США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров
Обновлено 17 августа в 22:32
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Космос
Электрокар Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос зимой 2018 года, совершил первый полный оборот вокруг Солнца и направился к Марсу.
Обновлено в 05:30
Политика
Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха
В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30