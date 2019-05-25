Футбол

«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в заключительном туре чемпионата ФранцииSport24.ru вчера в 17:08

«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в выездном матче 38-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей по голу забили Рахман Баба и Матье Кафаро.
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