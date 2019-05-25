Футбол
«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в заключительном туре чемпионата ФранцииSport24.ru вчера в 17:08
«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в выездном матче 38-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей по голу забили Рахман Баба и Матье Кафаро.
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Мбаппе в 20 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив 33 гола в 29 матчах
Sports.ruвчера в 18:20
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На юге Афганистана жестко сел военный вертолет США с пассажирами на борту.
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В паблике астрономов любителей, очевидец рассказал, что наблюдал в небе звезды, которые летели друг за другом.
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Эксперт: «Тренер сборной Финляндии знает российскую команду и готовит сенсацию»
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Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
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Метеорит, который «приземлился» в Коста-Рике в апреле 2019 года, может рассказать о происхождении Солнечной системы, заявили ученые.
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Политика
В ООН сегодня вынесут приговор по инциденту в Керченском проливе
Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге сегодня, 25 мая, огласит решение по инциденту, произошедшему 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.
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О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму
Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
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Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.
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Кино
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Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
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Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD
Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association.
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В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре
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