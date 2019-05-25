Футбол
«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в заключительном туре чемпионата ФранцииSport24.ru вчера в 17:08
«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в выездном матче 38-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей по голу забили Рахман Баба и Матье Кафаро.
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Мбаппе в 20 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив 33 гола в 29 матчах
Sports.ruвчера в 18:20
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Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра
Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне "Стримлайн" шестеро российских моряков сошли на берег и отправились в Россию.
Обновлено вчера в 19:25
Гаджеты
Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD
Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Происшествия
Под Челябинском погиб подросток, бросившийся спасать детей
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Жардим не собирается уходить из «Монако»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что готов продолжить работу в монегасской команде.
Обновлено в 01:55
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны
Жизнь дочери Аллы Пугачевой изучена вдоль и поперек, но в биографии именинницы все еще можно отыскать интересные факты.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Трамп отправит 1500 военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.
Обновлено вчера в 13:14
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Обновлено вчера в 11:48
Футбол
Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Директор школы во Владивостоке уволилась после скандала на выпускном
Обновлено вчера в 04:32
Армия и оружие
Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению
В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Экс-жена Потапа целовалась на его свадьбе со своим новым возлюбленным
Как известно, мужчина всегда поддерживал теплые отношения с экс-супругой. Бывшая жена Потапа близко знакома с Настей Каменских.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Гаджеты
Samsung начал подготовку по добавлению криптовалют в Samsung Pay
Корпорация Samsung готовится добавить поддержку криптовалют в свой сервис Samsung Pay, пишет Business Korea.
Обновлено вчера в 11:05
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено вчера в 19:13
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
Армия Хафтара подошла к Триполи
Обновлено в 00:45
Здоровье
Минздрав: жители РФ потребляют втрое меньше суточной нормы йода
По словам чиновника, в среднем россияне потребляют в три раза меньше суточной нормы йода, дефицит которого может привести к проблемам с щитовидкой, а также усугубить течение болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 04:19
Культура
Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта
Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18