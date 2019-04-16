«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1Нева Спорт вчера в 15:44

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1

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