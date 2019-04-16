Футбол

«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1Нева Спорт вчера в 15:44

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
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«ПСЖ» упустил шанс стать чемпионом Франции в матче против «Нанта»

Советский спортвчера в 15:23

«ПСЖ» в третий раз не смог досрочно оформить чемпионство. Проиграли «Нанту» – 2:3

Sports.ruвчера в 14:50

«ПСЖ» проиграл «Нанту» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионатвчера в 14:51

Уорис отложил чемпионство «ПСЖ». «Нант» обыграл парижан

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

«ПСЖ» в третий раз подряд не смог гарантировать себе титул Лиги 1. Парижане проиграли «Нанту»

Sport24.ruвчера в 14:52

«ПСЖ» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Франции, уступив «Нанту»

Матч ТВвчера в 14:55

«Нант» – ПСЖ: досрочное чемпионство?

Все про Спорт ру16 апреля в 14:38
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Происшествия

В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии

Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Кино

Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Обновлено в 02:00
Общество

В Петербурге появился стрит-арт с собором Парижской Богоматери

В центре Петербурга появился стрит-арт с собором Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

В Кремле оказались не в курсе возможного ухода Матвиенко из Совфеда

Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников

Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено вчера в 04:33
Политика

«Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России

В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено в 01:20
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель

По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 02:28
Общество

Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник

Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Политика

В Японии признали невозможность присоединения Курильских островов

Отмечается, что правительство Японии хотело во время визита российского президента Владимира Путина прийти к рамочному соглашению по мирному договору, заключение которого для Японии означает решение территориального вопроса по островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 00:14
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

48-й ЦНИИ — головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России, расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6, или Вакцина, как его называют жители Сергиево-Посадского района.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Экономика

Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

Пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет со следующего года будет существенно повышено, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду, 17 апреля, с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают

Поправки к ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Два человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте

Обновлено вчера в 21:49
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Аксенов рассказал о влиянии санкций на экономику Крыма

По мнению главы Крыма, санкции практически не сказались на экономике региона.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Пакистане при нападении на автобус убиты 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли при нападении неизвестных на автобус в провинции Белуджистан на юге Пакистана.
Обновлено в 01:51
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено вчера в 11:11
Авто

Стало известно, какой автомобиль признан лучшим в 2019 году

Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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