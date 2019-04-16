Футбол

«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1Нева Спорт 15:44

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
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«ПСЖ» упустил шанс стать чемпионом Франции в матче против «Нанта»

Советский спорт15:23

«ПСЖ» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Франции, уступив «Нанту»

Матч ТВ14:55

«ПСЖ» в третий раз не смог досрочно оформить чемпионство. Проиграли «Нанту» – 2:3

Sports.ru14:50

Уорис отложил чемпионство «ПСЖ». «Нант» обыграл парижан

Спорт-Экспресс14:53

«ПСЖ» в третий раз подряд не смог гарантировать себе титул Лиги 1. Парижане проиграли «Нанту»

Sport24.ru14:52

«ПСЖ» проиграл «Нанту» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионат14:51

«Нант» – ПСЖ: досрочное чемпионство?

Все про Спорт рувчера в 14:38
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Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Обновлено в 12:42
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

Обновлено в 17:07
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Политика

Новак заявил о наличии вариантов на случай перекрытия Минском «Дружбы»

У России есть варианты переориентации поставок нефти с нефтепровода «Дружба» на порты.
Обновлено в 09:56
Наука

Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири

Обновлено в 02:06
Политика

США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы

Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
Обновлено в 17:02
Кино

Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая

Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Спорт

Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym

Обновлено в 17:00
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Обновлено в 10:05
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Авто

Был назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Футбол

«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины

В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
Обновлено в 14:08
Политика

Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве

Обновлено в 14:46
Политика

Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге

За лидера партии "Слуга народа" готовы проголосовать 48,4% украинцев Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге перед вторым туром голосования, следует из данных социального опроса Киевского международного института социологии.
Обновлено вчера в 08:46
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Политика

Российским «Свидетелям Иеговы» отказали в убежище в Финляндии

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища 90% заявителей из запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы", передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:23
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Кино

Компания Тимура Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в Керчи

Обновлено в 08:54
Политика

Путин: Политический диалог России и Таджикистана налажен

Обновлено в 08:31
Происшествия

Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя

Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Обновлено в 07:23
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Происшествия

Пак не простил Мамаева и Кокорина

Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Политика

В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 16:47
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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