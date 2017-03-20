Футбол

ПСЖ потерпел второе поражение подряд в чемпионате ФранцииREGNUM вчера в 23:48

«Нант» одержал победу над ПСЖ в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Нанта» дубль оформил защитник Диего Карлос, ещё один гол забил нападающий Маджид Уоррис.
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«ПСЖ» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Франции, уступив «Нанту»

Матч ТВвчера в 14:55

Футбол сегодня. Нант – ПСЖ. Прогноз эксперта Footballtips на матч Лиги 1

Букмекеры.рф16 апреля в 21:01

Уорис отложил чемпионство «ПСЖ». «Нант» обыграл парижан

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

«ПСЖ» и с третьей попытки не оформил чемпионство

Евро-футбол.рувчера в 14:51

Паредес отметился первым результативным действием за «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 14:33

«ПСЖ» проиграл «Нанту» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионатвчера в 14:51

«Нант» – ПСЖ: досрочное чемпионство?

Все про Спорт ру16 апреля в 14:38
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество

«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков

Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата

«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Политика

Президент Эстонии заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой

Обновлено в 06:50
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Здоровье

Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком

Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.
Обновлено в 05:11
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию

Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено вчера в 21:14
Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Авто

Пикап Ram HD Kentucky Derby Edition появится в продаже к осени

Сегодня стало известно, что к осени нынешнего года обновленные пикапы HD 2500 и HD 3500 в модификации Kentucky Derby Edition появятся в продаже.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Футбол

Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским игроком ЛЧ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил дубль в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 19:10
Кино

Вышел финальный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

Студия 20th Century Fox представила финальный трейлер картины «Люди Икс: Темный Феникс».
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Происшествия

СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ

Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Спорт

Туктамышева прокомментировала отношения с Медведевой

Обновлено в 06:50
Авто

Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz

Обновлено в 05:35
Интернет

Facebook заполучила базу контактов 1,5 млн пользователей без их ведома

Контакты порядка 1,5 миллиона пользователей заполучила социальная сеть Facebook.
Обновлено в 00:58
Экономика

Банк России заявил об угрозе блокировки транзакций из-за санкций

Об угрозе блокировки значительной доли транзакций российских держателей карт сообщили источники «Известий» в Национальной системе платежных карт.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Подростки в Омске напали на старика и избили школьников

Обновлено в 05:26
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем

Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Обновлено в 06:51
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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