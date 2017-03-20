Футбол
ПСЖ потерпел второе поражение подряд в чемпионате ФранцииREGNUM вчера в 23:48
«Нант» одержал победу над ПСЖ в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Нанта» дубль оформил защитник Диего Карлос, ещё один гол забил нападающий Маджид Уоррис.
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Футбол сегодня. Нант – ПСЖ. Прогноз эксперта Footballtips на матч Лиги 1
Букмекеры.рф16 апреля в 21:01
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Общество
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Здоровье
Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком
Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.
Обновлено в 05:11
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию
Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено вчера в 21:14
Кино
Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Авто
Пикап Ram HD Kentucky Derby Edition появится в продаже к осени
Сегодня стало известно, что к осени нынешнего года обновленные пикапы HD 2500 и HD 3500 в модификации Kentucky Derby Edition появятся в продаже.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Футбол
Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским игроком ЛЧ
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил дубль в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 19:10
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Студия 20th Century Fox представила финальный трейлер картины «Люди Икс: Темный Феникс».
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»
Обновлено в 01:35
Экономика
Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным
Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Происшествия
СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ
Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Спорт
Туктамышева прокомментировала отношения с Медведевой
Обновлено в 06:50
Авто
Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz
Обновлено в 05:35
Интернет
Facebook заполучила базу контактов 1,5 млн пользователей без их ведома
Контакты порядка 1,5 миллиона пользователей заполучила социальная сеть Facebook.
Обновлено в 00:58
Экономика
Банк России заявил об угрозе блокировки транзакций из-за санкций
Об угрозе блокировки значительной доли транзакций российских держателей карт сообщили источники «Известий» в Национальной системе платежных карт.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
Обновлено в 05:26
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем
Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Обновлено в 06:51