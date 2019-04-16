Футбол
«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1Нева Спорт 15:44
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
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Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта
Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак объяснил в суде, почему не ответил на звонки футболиста Александра Кокорина после конфликта в кафе «Кофемания».
Обновлено в 10:02
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Обновлено в 10:51
Происшествия
При попадании молнии в Акрополь пострадали четыре человека
При попадании молнии в афинский Акрополь пострадали четыре человека.
Обновлено в 11:13
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Политика
В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России
Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек
В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено в 15:28
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного
Обновлено в 14:25
Политика
Медведев согласился повысить пособие по уходу за ребенком
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком возраста от полутора до трех лет может быть повышено с 2020 года.
Обновлено в 07:03
Политика
В США ограничат поездки американцев на Кубу
Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона "ограничит поездки на Кубу" американцев, передает Reuters.
Обновлено в 14:31
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Спорт
СБР положительно оценил выступление сборной России в минувшем сезоне
Правление Союза биатлонистов России (СБР) положительно оценило выступление национальной команды в минувшем сезоне.
Обновлено в 15:24
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 3:2 (2-й тайм)
Обновлено в 14:33
Кино
Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая
Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.
Обновлено в 06:53
Политика
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с президентом Эстонии
В пресс-службе Кремля раскрыли темы переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Эстонии Керсти Кальюлайд, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Политика
Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США
Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Обновлено в 11:45
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Авто
Был определен лучший автомобиль 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Технологии
Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик
Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:55
Происшествия
На Кубани арестовали директора вуза, где торговали дипломами
На минувшей неделе сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кубани возбудили уголовные дела в отношении трех секретарей приемной комиссии филиала Адыгейского университета по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 13:13
Авто
Karma представила электрическое купе с дизайном от Pininfarina
Помимо Karma Revero GT (да, это обновленная версия Fisker Karma 2016 года), который скоро станет серийным автомобилем, у Karma Automotive есть интересный концепт двухдверного автомобиля, который был представлен сегодня на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Трамп поздравил Макрона с Пасхой и предложил помощь с Нотр-Даммом
Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к папе римскому Франциску и президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением предоставить помощь экспертов при восстановлении разрушенного пожаром собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 14:55
Интернет
ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru
HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08