Футбол

«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1Нева Спорт 15:44

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
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«ПСЖ» упустил шанс стать чемпионом Франции в матче против «Нанта»

Советский спорт15:23

«ПСЖ» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Франции, уступив «Нанту»

Матч ТВ14:55

«Нант» – ПСЖ: досрочное чемпионство?

Все про Спорт рувчера в 14:38

«ПСЖ» и с третьей попытки не оформил чемпионство

Евро-футбол.ру14:51

«ПСЖ» в третий раз не смог досрочно оформить чемпионство. Проиграли «Нанту» – 2:3

Sports.ru14:50

Футбол сегодня. Нант – ПСЖ. Прогноз эксперта Footballtips на матч Лиги 1

Букмекеры.рфвчера в 21:01

Уорис отложил чемпионство «ПСЖ». «Нант» обыграл парижан

Спорт-Экспресс14:53
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак объяснил в суде, почему не ответил на звонки футболиста Александра Кокорина после конфликта в кафе «Кофемания».
Обновлено в 10:02
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Обновлено в 10:51
Происшествия

При попадании молнии в Акрополь пострадали четыре человека

При попадании молнии в афинский Акрополь пострадали четыре человека.
Обновлено в 11:13
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Политика

В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек

В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено в 15:28
Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

Обновлено в 14:25
Политика

Медведев согласился повысить пособие по уходу за ребенком

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком возраста от полутора до трех лет может быть повышено с 2020 года.
Обновлено в 07:03
Политика

В США ограничат поездки американцев на Кубу

Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона "ограничит поездки на Кубу" американцев, передает Reuters.
Обновлено в 14:31
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Спорт

СБР положительно оценил выступление сборной России в минувшем сезоне

Правление Союза биатлонистов России (СБР) положительно оценило выступление национальной команды в минувшем сезоне.
Обновлено в 15:24
Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 3:2 (2-й тайм)

Обновлено в 14:33
Кино

Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая

Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.
Обновлено в 06:53
Политика

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с президентом Эстонии

В пресс-службе Кремля раскрыли темы переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Эстонии Керсти Кальюлайд, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Политика

Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США

Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

Обновлено в 11:45
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Авто

Был определен лучший автомобиль 2019 года

Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Технологии

Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик

Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:55
Происшествия

На Кубани арестовали директора вуза, где торговали дипломами

На минувшей неделе сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кубани возбудили уголовные дела в отношении трех секретарей приемной комиссии филиала Адыгейского университета по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 13:13
Авто

Karma представила электрическое купе с дизайном от Pininfarina

Помимо Karma Revero GT (да, это обновленная версия Fisker Karma 2016 года), который скоро станет серийным автомобилем, у Karma Automotive есть интересный концепт двухдверного автомобиля, который был представлен сегодня на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Трамп поздравил Макрона с Пасхой и предложил помощь с Нотр-Даммом

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к папе римскому Франциску и президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением предоставить помощь экспертов при восстановлении разрушенного пожаром собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 14:55
Интернет

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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