Футбол

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru вчера в 18:19

В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.
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«ПСЖ» дважды вел в счете, но проиграл «Монпелье»

Спорт-Экспрессвчера в 14:57

«Монпелье» одержал волевую победу над «ПСЖ»

Советский спортвчера в 14:54

«Монпелье» забил победный гол «ПСЖ» после ошибки Паредеса

Sports.ruвчера в 15:10

Паредес помог «Монпелье» сотворить камбэк в матче с «ПСЖ»

Евро-футбол.рувчера в 14:54

«Монпелье» обыграл «ПСЖ», команды обменялись автоголами

Матч ТВвчера в 14:53

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионатвчера в 14:52

Онлайн трансляция матча «Монпелье» - ПСЖ

Все про Спорт рувчера в 12:30
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Происшествия

Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине

Обновлено в 01:55
Политика

Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Здоровье

Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы

В мире растет количество людей с психическими расстройствами, из-за этого к 2030 году глобальная экономика потеряет 16 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты

На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве

19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено вчера в 21:39
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 21:07
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

США теряют превосходство в космосе из-за России и КНР

Обновлено в 02:19
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 29 апреля в 17:01
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено вчера в 05:31
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Актер сериала «Склифосовский» Владимир Лаптев прошел ДНК-тест

Кристина родила девочку, а Дунина тайно провела ДНК-экспертизу младенцу, чтобы звезда сериалов признал наследницу.
Обновлено вчера в 11:30
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России

Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан

Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено вчера в 16:16
Финансы

Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето

Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Космос

Геомагнитный импульс под Африкой образует мощный толчок - северный магнитный полюс направился к Сибири

Одной из наиболее распространенных гипотез является предположение о наличии геомагнитного импульса, расположенного под земной корой Южной Африки, который сопутствует толчкам магнитных полюсов.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено вчера в 14:06
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Политика

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Обновлено в 00:35
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Политика

Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии

Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Официально: Владимир Зеленский объявлен президентом Украины

Владимир Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине 2019 года.
Обновлено вчера в 07:06
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

До 90 лет. В России заговорили о повышении пенсионного возраста

Хотя прошлым летом Кудрин говорил, что повышение пенсионного возраста в России принесет федеральному бюджету дополнительно около 1 трлн рублей в год к 2024 году.
Обновлено вчера в 02:01
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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