Футбол
«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru 18:19
В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.
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Происшествия
Пожар в строящемся здании в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 09:51
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Оползень в Боливии повредил жилые дома
Обновлено в 18:38
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Происшествия
На Камчатке задержаны организаторы первомайского шествия «желтых жилетов»
1 мая утром в Петропавловске-Камчатском были задержаны несколько активистов местной оппозиции, которые призвали камчатцев выйти на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах.
Обновлено в 19:34
Политика
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, кого считает лучшим футболистом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Барселоной" в рамках полуфинала Лиги чемпионов признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом.
Обновлено в 19:15
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Музыка
После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»
Обновлено в 13:28
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия
На судне «Василий Головин» погибли два моряка
На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено в 19:54
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено в 10:27
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика
Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США
Курс доллара вырос на 34 копейки к закрытию предпраздничных торгов вторника - до 64,80 рубля, курс евро вырос на 54 копейки - до 72,62 рубля.
Обновлено в 12:56
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые помогут нарастить мышцы
Обновлено в 13:35
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено в 19:25
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Общество
Что будет с ценами в Молдове в мае
Начало мая у большинства жителей Молдовы ассоциируется с вылазками на природу.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Автомобиль протаранил здание торгового центра в Гамбурге
Обновлено в 05:48
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено в 19:53
Космос
Космический зонт может остудить Землю
Ключевым элементом резервного космического энергоклиматического комплекса, выполняющим регулирование термического режима земной атмосферы, является солнечнопарусный корабль, барражирующий авторегулятор климата (БАРК), — цитирует издание сообщение корпорации.
Обновлено в 03:57
Интернет
Хакеры взломали почту службы поддержки Microsoft и украли криптовалюту
Как сообщает сегодня издание Motherboard сначала хакерам удалось взломать эккаунты сотрудников службы поддержки почтовой службы Microsoft.
Обновлено в 14:00