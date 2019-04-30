Футбол

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru 18:19

В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.
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Паредес помог «Монпелье» сотворить камбэк в матче с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру14:54

«Монпелье» одержал волевую победу над «ПСЖ»

Советский спорт14:54

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионат14:52

«ПСЖ» дважды вел в счете, но проиграл «Монпелье»

Спорт-Экспресс14:57

«Монпелье» обыграл «ПСЖ», команды обменялись автоголами

Матч ТВ14:53

«Монпелье» забил победный гол «ПСЖ» после ошибки Паредеса

Sports.ru15:10

Онлайн трансляция матча «Монпелье» - ПСЖ

Все про Спорт ру12:30
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Происшествия

Пожар в строящемся здании в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 09:51
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Оползень в Боливии повредил жилые дома

Обновлено в 18:38
Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Обновлено в 14:33
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 19:10
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Политика

Зеленский вновь принес извинения Кадырову

Обновлено в 13:09
Происшествия

На Камчатке задержаны организаторы первомайского шествия «желтых жилетов»

1 мая утром в Петропавловске-Камчатском были задержаны несколько активистов местной оппозиции, которые призвали камчатцев выйти на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах.
Обновлено в 19:34
Политика

От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, кого считает лучшим футболистом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Барселоной" в рамках полуфинала Лиги чемпионов признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом.
Обновлено в 19:15
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Музыка

После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»

Обновлено в 13:28
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия

На судне «Василий Головин» погибли два моряка

На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Обновлено в 18:12
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Кино

Скончалась известная французская актриса Анемон

Обновлено в 19:54
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено в 10:27
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика

Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Курс доллара вырос на 34 копейки к закрытию предпраздничных торгов вторника - до 64,80 рубля, курс евро вырос на 54 копейки - до 72,62 рубля.
Обновлено в 12:56
Здоровье

Диетологи назвали продукты, которые помогут нарастить мышцы

Обновлено в 13:35
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено в 19:25
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Общество

Что будет с ценами в Молдове в мае

Начало мая у большинства жителей Молдовы ассоциируется с вылазками на природу.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Автомобиль протаранил здание торгового центра в Гамбурге

Обновлено в 05:48
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено в 19:53
Космос

Космический зонт может остудить Землю

Ключевым элементом резервного космического энергоклиматического комплекса, выполняющим регулирование термического режима земной атмосферы, является солнечнопарусный корабль, барражирующий авторегулятор климата (БАРК), — цитирует издание сообщение корпорации.
Обновлено в 03:57
Интернет

Хакеры взломали почту службы поддержки Microsoft и украли криптовалюту

Как сообщает сегодня издание Motherboard сначала хакерам удалось взломать эккаунты сотрудников службы поддержки почтовой службы Microsoft.
Обновлено в 14:00
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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