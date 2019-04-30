Футбол

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru 18:19

В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.
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«ПСЖ» дважды вел в счете, но проиграл «Монпелье»

Спорт-Экспресс14:57

«Монпелье» одержал волевую победу над «ПСЖ»

Советский спорт14:54

Паредес помог «Монпелье» сотворить камбэк в матче с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру14:54

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионат14:52

«Монпелье» обыграл «ПСЖ», команды обменялись автоголами

Матч ТВ14:53

«Монпелье» забил победный гол «ПСЖ» после ошибки Паредеса

Sports.ru15:10

Онлайн трансляция матча «Монпелье» - ПСЖ

Все про Спорт ру12:30
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Общество

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 16:39
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Политика

Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Культура

Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью Алсу

Обновлено в 18:14
Армия и оружие

ЗРС С-500 прошла финальные испытания

Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Политика

Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено в 14:06
Политика

Президент Австрии рассказал о русских корнях

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен в интервью церковному изданию KirchenZeitung рассказал о своих корнях и связанной с этим общности народа.
Обновлено в 09:52
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Спорт

Анна Нечаевская: «У меня нет спортивной наглости, которая, например, нужна в спринтах. Иногда кажется, что этого мне не хватает»

Иногда кажется, что этого мне не хватает.
Обновлено в 16:52
Гаджеты

Valve представила шлем виртуальной реальности Index

Valve рассказала о новом шлеме виртуальной реальности Index. Продажи нового набора устройств начнутся 28 июня.
Обновлено в 15:50
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом

Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Московские полицейские остановили движение ради спасения лисенка

Обновлено в 06:53
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 16:51
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов

В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении активиста Андрея Боровикова, ему вменяют неоднократное нарушение «митинговых» статей КоАП РФ, сообщает портал 29.ru.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие

Руслан Цаликов проинспектировал положение военных на Курилах

Обновлено в 17:59
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Политика

Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня»

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» в связи с ситуацией в Венесуэле.
Обновлено в 18:28
Экономика

Выручка Apple во втором квартале 2019 фингода составила $58 млрд, снижение на 5% - отчет

Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года, который закончился 30 марта, составила 58 миллиардов долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 17:32
Экономика

Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов

После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Сам себе Малышева. Приборы, которые помогут вам обследоваться на дому

Сегодня лечить себя самостоятельно стало существенно проще, есть огромное количество домашних приборов, позволяющих фактически поставить себе диагноз.
Обновлено в 17:12
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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