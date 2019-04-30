Футбол
«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru 18:19
В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:24, Ашберн
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено в 11:40
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено в 09:45
Политика
Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина
Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Москва указала Вашингтону на общего врага России и США
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил уверенность, что главная угроза безопасности для России и США – это появление оружия массового уничтожения у террористов.
Обновлено в 22:20
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Авто
Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара
Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Кино
Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:11
Футбол
Гвардиола и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в апреле
Обнародован список претендентов на звание лучшего тренера АПЛ по итогам апреля, рапортует пресс-служба АПЛ.
Обновлено в 13:45
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Происшествия
Дагестанского министра сняли с самолета при попытке сбежать
Министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова задержали при попытке покинуть республику.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Общество
Пес-мотоциклист разъезжает по США
В Сети опубликовали видео, как пес-мотоциклист путешествует по США. Ролик все больше набирает популярность.
Обновлено в 22:35
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Авто
Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке
Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке, преодолев трассу протяженностью 6,5 километра за 2 минуты и 15 секунд.
Обновлено в 14:13