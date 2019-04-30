Футбол

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru 18:19

В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.
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«ПСЖ» дважды вел в счете, но проиграл «Монпелье»

Спорт-Экспресс14:57

«Монпелье» одержал волевую победу над «ПСЖ»

Советский спорт14:54

Паредес помог «Монпелье» сотворить камбэк в матче с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру14:54

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионат14:52

«Монпелье» обыграл «ПСЖ», команды обменялись автоголами

Матч ТВ14:53

«Монпелье» забил победный гол «ПСЖ» после ошибки Паредеса

Sports.ru15:10

Онлайн трансляция матча «Монпелье» - ПСЖ

Все про Спорт ру12:30
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Экономика

Мелкие магазины могут быть закрыты

Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
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Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

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Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

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Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено в 09:45
Политика

Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина

Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Кино

Скончалась известная французская актриса Анемон

Обновлено в 19:54
Армия и оружие

Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие

Обновлено в 15:20
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

Москва указала Вашингтону на общего врага России и США

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил уверенность, что главная угроза безопасности для России и США – это появление оружия массового уничтожения у террористов.
Обновлено в 22:20
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Авто

Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара

Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 19:10
Общество

Фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты

Обновлено в 11:00
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Кино

Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:11
Футбол

Гвардиола и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в апреле

Обнародован список претендентов на звание лучшего тренера АПЛ по итогам апреля, рапортует пресс-служба АПЛ.
Обновлено в 13:45
Политика

Зеленский вновь принес извинения Кадырову

Обновлено в 13:09
Общество

Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия

Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
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Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Обновлено в 18:12
Происшествия

Дагестанского министра сняли с самолета при попытке сбежать

Министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова задержали при попытке покинуть республику.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве

19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Общество

Пес-мотоциклист разъезжает по США

В Сети опубликовали видео, как пес-мотоциклист путешествует по США. Ролик все больше набирает популярность.
Обновлено в 22:35
Политика

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Авто

Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке

Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке, преодолев трассу протяженностью 6,5 километра за 2 минуты и 15 секунд.
Обновлено в 14:13
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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