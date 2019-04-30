«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru 18:19

В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Экономика Мелкие магазины могут быть закрыты Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.

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Армия и оружие Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.

Политика Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.

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