Футбол
«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru вчера в 18:19
В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Политика
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено вчера в 14:32
Спорт
Новым главным тренером сборной Швеции стал помощник Пихлера
Йоханнес Лукас, который ранее являлся помощником Вольфганга Пихлера, стал главным тренером сборной Швеции, сообщает Expressen.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Общество
Андрей Десницкий о том, как изменился Первомай
Обновлено в 03:23
Транспорт
В России появятся новые дорожные знаки
"Согласно приказу Росстандарта, с 1 мая 2019 года в России в силу вступит национальный ГОСТ Р 58398-2019, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера", - уточнили в Росстандарте.
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии
Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38
Общество
Первомайская демонстрация в Екатеринбурге собрала 25 тысяч человек
Шествие традиционно возглавили губернатор с мэром В Екатеринбурге шествие в честь Дня весны и труда собрало около 25 тысяч человек – такое количество участников насчитали в департаменте информационной политики губернатора.
Обновлено в 03:10
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной, актриса Наталья Красноярская
В возрасте 70-и лет 30 апреля скончалась Наталья Красноярская - известная актриса и режиссёр.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:26
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей
«Авангард» сделал квалификационное предложение Михееву
«Авангард» на своем официальном сайте сообщил, что клуб сделал квалификационные предложения вратарю Ивану Налимову (на два сезона), нападающим Илье Михееву (на два сезона) и Тэйлору Беку (на сезон).
Обновлено в 02:51
Политика
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:53
Общество
В Подмосковье ввели особый противопожарный режим
"С 1 мая на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим", - сказал собеседник агентства, добавив, что эта мера подразумевает тотальный запрет на разведение костров, использование мангалов, а также сжигание сухой травы и мусора.
Обновлено в 02:46
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено 29 апреля в 08:54
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Финансы
Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар
Эксперты объясняют это техническими факторами конца месяца и предстоящими майскими праздниками.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов
Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
Обновлено вчера в 20:00