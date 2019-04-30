«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru вчера в 18:19

В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.

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