Футбол

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru вчера в 18:19

В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.
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«€47 млн за Паредеса — просто грабеж». Кошмарный привоз экс-лидера «Зенита» в матче с «Монпелье»

Sport24.ru04:45

«Монпелье» обыграл «ПСЖ», команды обменялись автоголами

Матч ТВвчера в 14:53

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионатвчера в 14:52

Паредес помог «Монпелье» сотворить камбэк в матче с «ПСЖ»

Евро-футбол.рувчера в 14:54

«Монпелье» одержал волевую победу над «ПСЖ»

Советский спортвчера в 14:54

«Монпелье» забил победный гол «ПСЖ» после ошибки Паредеса

Sports.ruвчера в 15:10

Онлайн трансляция матча «Монпелье» - ПСЖ

Все про Спорт рувчера в 12:30
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Футбол

В «Ливерпуле» обратились к фанатам после инцидентов в Барселоне

Обновлено в 08:00
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Культура

Лоза назвал главный критерий для отбора в шоу «Голос. Дети»

Однажды Юрий Аксюта, отвечающий за музыкальное вещание на Первом, проговорился, что для всех "Голосов", как взрослых, так и детских, ему нужны в первую очередь типажи.
Обновлено в 07:25
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика

Николай Бондаренко выступил со скандальным заявлением о шествии «Бессмертный полк»

Обновлено в 07:09
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу

Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ

Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 07:36
Музыка

Директор Алсу прокомментировал ее участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 07:44
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США

Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Транспорт

Московские светофоры до 5 мая перенастроили «в пользу пешеходов»

Светофоры на 70 пешеходных переходах в пределах Садового кольца в Москве перенастроили до 5 мая "в пользу пешеходов", сократив время ожидания зеленого сигнала, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 08:10
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Минобороны показало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны РФ опубликовало видео пусков ракет "Уран", выполненных с корвета "Стойкий" в акватории Балтийского моря.
Обновлено в 07:50
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 07:35
Культура

В Хабаровске откроют музыкальный пешеходный фонтан

Омский фонтан сгущёнки попал в Книгу рекордов России Кроме того, 1 мая в городе пройдёт большой праздничный концерт.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

МЧС предупредило жителей Воронежской области о дождях и сильном ветре

В течение суток, с 18.00 среды, 1 мая, до 18.00 четверга, 2 мая, в регионе ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 18 м/с, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:27
Общество

Шествие против ликвидации русских школ прошло в Латвии

Обновлено в 07:48
Политика

США собираются приравнять «Братьев-мусульман» к террористам

США могут признать движение «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ) террористической организацией.
Обновлено вчера в 06:41
Общество

Тобольские коммунисты опять требуют отставок

1 мая активисты Тобольского горкома КПРФ и сочувствующие провели традиционное шествие по улице Ремезова и митинг у Вечного огня.
Обновлено в 07:26
Космос

На Титане обнаружили огромную ледяную стену

Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Обновлено вчера в 11:40
Экономика

Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Спорт

CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF

Обновлено в 06:52
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Транспорт

Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму

Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.
Обновлено в 08:06
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 30 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 32 человека.
Обновлено в 07:16
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Обновлено вчера в 09:11
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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