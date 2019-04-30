«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru вчера в 18:19

В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Культура Лоза назвал главный критерий для отбора в шоу «Голос. Дети» Однажды Юрий Аксюта, отвечающий за музыкальное вещание на Первом, проговорился, что для всех "Голосов", как взрослых, так и детских, ему нужны в первую очередь типажи.

Политика Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.

Хоккей Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Гаджеты Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Армия и оружие Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.

Транспорт Московские светофоры до 5 мая перенастроили «в пользу пешеходов» Светофоры на 70 пешеходных переходах в пределах Садового кольца в Москве перенастроили до 5 мая "в пользу пешеходов", сократив время ожидания зеленого сигнала, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Происшествия Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Армия и оружие Минобороны показало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море Министерство обороны РФ опубликовало видео пусков ракет "Уран", выполненных с корвета "Стойкий" в акватории Балтийского моря.

Культура В Хабаровске откроют музыкальный пешеходный фонтан Омский фонтан сгущёнки попал в Книгу рекордов России Кроме того, 1 мая в городе пройдёт большой праздничный концерт.

Общество МЧС предупредило жителей Воронежской области о дождях и сильном ветре В течение суток, с 18.00 среды, 1 мая, до 18.00 четверга, 2 мая, в регионе ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 18 м/с, сообщили в ведомстве.

Общество Тобольские коммунисты опять требуют отставок 1 мая активисты Тобольского горкома КПРФ и сочувствующие провели традиционное шествие по улице Ремезова и митинг у Вечного огня.

Космос На Титане обнаружили огромную ледяную стену Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.

Экономика Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.