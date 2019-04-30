Футбол
«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в Лиге 1Газета.Ru вчера в 18:19
В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Культура
Лоза назвал главный критерий для отбора в шоу «Голос. Дети»
Однажды Юрий Аксюта, отвечающий за музыкальное вещание на Первом, проговорился, что для всех "Голосов", как взрослых, так и детских, ему нужны в первую очередь типажи.
Обновлено в 07:25
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика
Николай Бондаренко выступил со скандальным заявлением о шествии «Бессмертный полк»
Обновлено в 07:09
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу
Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ
Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 07:36
Музыка
Директор Алсу прокомментировал ее участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 07:44
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США
Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Транспорт
Московские светофоры до 5 мая перенастроили «в пользу пешеходов»
Светофоры на 70 пешеходных переходах в пределах Садового кольца в Москве перенастроили до 5 мая "в пользу пешеходов", сократив время ожидания зеленого сигнала, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 08:10
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны РФ опубликовало видео пусков ракет "Уран", выполненных с корвета "Стойкий" в акватории Балтийского моря.
Обновлено в 07:50
Культура
В Хабаровске откроют музыкальный пешеходный фонтан
Омский фонтан сгущёнки попал в Книгу рекордов России Кроме того, 1 мая в городе пройдёт большой праздничный концерт.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
МЧС предупредило жителей Воронежской области о дождях и сильном ветре
В течение суток, с 18.00 среды, 1 мая, до 18.00 четверга, 2 мая, в регионе ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 18 м/с, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:27
Общество
Шествие против ликвидации русских школ прошло в Латвии
Обновлено в 07:48
Политика
США собираются приравнять «Братьев-мусульман» к террористам
США могут признать движение «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ) террористической организацией.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
Тобольские коммунисты опять требуют отставок
1 мая активисты Тобольского горкома КПРФ и сочувствующие провели традиционное шествие по улице Ремезова и митинг у Вечного огня.
Обновлено в 07:26
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено вчера в 11:40
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Спорт
CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF
Обновлено в 06:52
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Транспорт
Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму
Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.
Обновлено в 08:06
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 30 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 32 человека.
Обновлено в 07:16
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Обновлено вчера в 09:11