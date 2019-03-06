«ПСЖ» проиграл «Манчестер Юнайтед» и вылетел из Лиги чемпионовРоссийская газета 17:15

Еще одним участником четвертьфинала Лиги чемпионов стал английский "Манчестер Юнайтед". В ответной встрече 1/8 финала, парижский "Пари Сен-Жермен" сенсационно уступил (1:3).

«ПСЖ» проиграл «Манчестер Юнайтед» и вылетел из Лиги чемпионов

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