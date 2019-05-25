«ПСЖ» продлил контракт с ТухелемSportbox.RU 07:40

«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года. Предыдущее соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2020 года. 45-летний Тухель возглавил «ПСЖ» в июле 2018 года и в минувшем сезоне привел команду к победе в чемпионате Франции и в Суперкубке страны.

Авто 6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем» Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.

Шоу-бизнес В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских На церемонии присутствовало множество гостей, торжество состоялось в Киеве. В социальных сетях появились кадры праздника.

Политика Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию В России в скором времени будут возобновлены продажи Chevrolet Malibu.

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.

Единоборства Конор Макгрегор получил травму руки Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор во время тренировки получил травму. Интенсивные тренировки и спарринги.

Общество В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.

Общество В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками Директор школы во Владивостоке, в которой выпускники устроили флешмоб в откровенных костюмах и форме полицейского, прокомментировала инцидент.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте, некогда прославившим звезду популярной девичьей группы «ВИА Гра».

Происшествия Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Общество В Екатеринбурге уличные художники украсили куполами сквер у Драмтеатра Три работы проделали уличные художники, которые хотели иронически изобразить конфликт вокруг Храма-на-Драме, сообщает портал Е1.

Общество «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы Предупреждение действует на протяжении суток с 21:00 25 мая, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Автоспорт Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.

Технологии В Петербурге спустили на воду новый российский атомный ледокол «Урал» Одно из самых значимых событий последнего времени с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в субботу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.

Авто Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.

Наука В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.

Спорт Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.