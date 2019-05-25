Футбол
«ПСЖ» продлил контракт с ТухелемSportbox.RU 07:40
«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года. Предыдущее соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2020 года. 45-летний Тухель возглавил «ПСЖ» в июле 2018 года и в минувшем сезоне привел команду к победе в чемпионате Франции и в Суперкубке страны.
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