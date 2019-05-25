Тухель продлил контракт с ПСЖ до 2021 годаSoccer.ru 07:39

Томас Тухель продолжит работать с ПСЖ до 30 июня 2021 года. Сегодня французский клуб официально объявил о продлении контракта с главным тренером. Немецкий специалист возглавил команду в июне 2018 года.

Тухель продлил контракт с ПСЖ до 2021 года

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