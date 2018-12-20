Голкипер Альфонс Ареоля продолжит выступать за «ПСЖ». Французский вратарь продлил контракт на срок до лета 2023 года.

Ареоля продлил контракт с «ПСЖ» до 2023 года

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