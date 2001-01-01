Футбол
«ПСЖ» приобрел полузащитника «Эвертона» ГейеМатч ТВ 04:33
Французский «ПСЖ» на своем сайте объявил о переходе полузащитника английского «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гейе.
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Гуйе в понедельник пройдет медосмотр для «ПСЖ», контракт подпишут во вторник
Sports.ru28 июля в 17:04
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Армия и оружие
Американский генерал заявил о «недостаточном сдерживании» России
Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.
Обновлено в 11:39
Политика
Кличко назвал команду Зеленского «лгунами и непрофессионалами»
Ранее появилась информация, что офис президента Украины направил в кабмин письмо с просьбой освободить мэра Киева от должности Мэр Киева Виталий Кличко назвал команду президента Украины Владимира Зеленского "лгунами и непрофессионалами".
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Футбол
Два российских игрока вошли в список перспективных футболистов УЕФА
В список вошли два российских футболиста - полузащитник ЦСКА Иван Обляков и голкипер "Краснодара" Матвей Сафронов.
Обновлено в 10:23
Общество
Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:58
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup
Обновлено в 13:59
Экономика
НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Кино
В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Футбол
Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:27
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»
Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.
Обновлено в 10:35
Политика
Зеленский готовится к распродаже украинской земли
Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.
Обновлено в 14:21
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Белом море терпит бедствие яхта «Крейсер»
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев узнал о смерти отца только через год
Гоген Солнцев решил в очередной раз стать участником шоу "Прямой эфир" и рассказать о смерти своего отца.
Обновлено 28 июля в 02:25
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США
Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21