Футбол
«ПСЖ» приобрел полузащитника «Эвертона» ГейеSportbox.RU 04:33
Французский «ПСЖ» на своем сайте объявил о переходе полузащитника английского «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гейе.
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Гуйе в понедельник пройдет медосмотр для «ПСЖ», контракт подпишут во вторник
Sports.ru28 июля в 17:04
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В интервью "Украинской правде" бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя свой внезапный отъезд из страны, рассказал, что не собирается "прятаться", даже если его лишат депутатской неприкосновенности, так как такие действия стали бы "большим подарком" российскому лидеру Владимиру Путину.
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Столичный главк МВД, по некоторым данным, приказал полицейским изменить свои данные в соцсетях после акции 27 июля
Среди главных требований к столичным полицейским от руководства – удаление из соцсетей фотографий, где можно разглядеть лицо, утверждает телеграм-канал Baza.
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Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
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Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
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Названы признаки профессионального выгорания
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