Футбол
ПСЖ прервал рекордную серию побед
ПСЖ прервал рекордную серию победВсе про Спорт ру18:47
В поединке 15-го тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях сыграл вничью с «Бордо» (2:2). Таким образом, прервалась победная серия в Лиге1 у подопечных Томаса Тухеля, которая составила 14 матчей.
Все про Спорт ру18:47
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«Ростов-Арену» в шутку оформили в стиле GTA к игре с ЦСКА
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Обновлено в 14:01
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