Футбол
«ПСЖ» предложил за Дибалу 60 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 20:47
Чемпион Франции предложил за аргентинского форварда 60 миллионов евро, сообщает InfoSport+. Сам игрок хотел бы остаться в "Ювентусе". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего.
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Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.
Обновлено в 01:30
Футбол
Теттех покидает «Динамо» и продолжит карьеру в Турции
Теттех перешел в "Динамо" в январе 2018 года. За это время 29-летний ганский футболист сыграл за команду 35 матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 15:46
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика
Власти Москвы согласовали проведение акции КПРФ 17 августа
Мэрия Москвы согласовала КПРФ проведение акции за честные выборы в Мосгордуму 17 августа на проспекте Сахарова.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Технологии
Мошенники начали использовать фейковые видео для кражи денег россиян
В интернете появился новый способ хищения средств у пользователей. Мошенники используют фейковые видео с изображением известных артистов.
Обновлено в 06:14
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Экономика
«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников
Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Здоровье
Минздрав составил список регионов с минимальным числом онкологов
Минздрав выпустил статистический сборник за 2018 год, в котором говорится, что в девяти российских регионах в госклиниках работают меньше 20 врачей-онкологов.
Обновлено в 06:53
Политика
Белорусы ополчились на союзный договор
«Договор о создании Союзного государства, заключенный между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 8 декабря 1999 года, ведет к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь, сохраняя лишь их формальную констатацию в статье 6 договора», - говорится в петиции, размещенной на сайте change.org.
Обновлено 04 августа в 17:42
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Арест подмосковного экс-министра Кузнецова продлили на полгода
Басманный суд Москвы продлил на шесть месяцев арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:21
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Армия и оружие
Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя
КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.
Обновлено в 05:02
Футбол
Головин: сейчас не ушел бы ни в «Реал, ни в „Барселону“»
Не важно, кто бы звал – "Реал" или "Барселона". Уходить и менять команды каждый год – так мне не нравится.
Обновлено в 05:53
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Общество
Прокуратура Москвы проверяет факты участия детей в незаконных акциях
Московская прокуратура проводит проверку по фактам участия в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа людей с малолетними детьми и несовершеннолетних.
Обновлено в 06:53
Политика
Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Обновлено вчера в 21:49
Единоборства
Тиаго Сантос: У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба
Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос уверен, что у его одноклубника Дастина Порье есть все навыки для победы над Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору красного вина
Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору красного вина на примере вин Кубани. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:09
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35