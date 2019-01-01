Чемпион Франции предложил за аргентинского форварда 60 миллионов евро, сообщает InfoSport+. Сам игрок хотел бы остаться в "Ювентусе". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего.

«ПСЖ» предложил за Дибалу 60 миллионов евро

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