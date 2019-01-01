Футбол
«ПСЖ» предложил за Дибалу 60 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 20:47
Чемпион Франции предложил за аргентинского форварда 60 миллионов евро, сообщает InfoSport+. Сам игрок хотел бы остаться в "Ювентусе". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего.
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Армия и оружие
Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае
Обновлено в 06:37
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Футбол
«Арсенал» согласился отпустить Косельни в «Бордо» за € 5 млн
«Канониры» согласились отпустить игрока за £ 4,6 млн (€ 5 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия
60 человек подрались в центре Москвы
Обновлено в 03:21
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Кино
В новых «Охотниках за привидениями» появится легендарная Экто-1
В перезапуске «Охотников за привидениями» Джейсона Райтмана появится автомобил главных героев Экто-1 из оригинального фильма.
Обновлено в 07:37
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Общество
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
Российский архитектор Виталий Калоев, который в 2002 году убил швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, решив, что его семья погибла в катастрофе над Боденским озером именно по вине мужчины, показал подросших двойняшек.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Суд вынес решение по неповиновению Михаила Музравева сотрудникам ФСБ
Дзержинский районный суд вынес вердикт по делу сына экс-помощника Бастыркина, генерала из Волгограда Музраева.
Обновлено в 08:07
Энергетика
Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено в 07:07
Наука
Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас
Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.
Обновлено в 02:16
Финансы
Китайский ЦБ продолжил обесценивать юань и «нарвался» на жалобу США
Накануне Центробанк КНР, реагируя на решение США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары, уронил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года — до 6,9225 за доллар.
Обновлено в 03:21
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Политика
Украина отказалась от полного запрета импорта нефтепродуктов из России
Украинская сторона не намерена полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России.
Обновлено в 07:46
Путешествия
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очереди, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Иран презентовал три новые управляемые ракеты
В Иране во вторник, 6 августа, представили три новых модели высокоточных управляемых ракет собственного производства под названием Yasin.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами
До настоящего момента LG не выпускала и не анонсировала какие-либо складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Как пишет Mashable, в новом устройстве может быть задействован чехол-обложка, представленный LG в начале текущего года для аппарата V50 ThinQ 5G.
Обновлено в 05:41
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
В России IT-преступность за год выросла почти в полтора раза
Преступность в сфере высоких технологий в России по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза, свидетельствует статистика Генпрокуратуры.
Обновлено в 07:46
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 05:59
Происшествия
Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Здоровье
Первое геронтологическое отделение открыли в Карачаево-Черкесии
В будущем геронтологические кабинеты планируется открыть в поликлинике Урупского района и в Карачаевской центральной районной поликлинике.
Обновлено в 07:24