Футбол
«ПСЖ» предложил за Дибалу 60 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 20:47
Чемпион Франции предложил за аргентинского форварда 60 миллионов евро, сообщает InfoSport+. Сам игрок хотел бы остаться в "Ювентусе". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего.
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Происшествия
В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 05:59
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Финансы
Минфин США официально признал Китай валютным манипулятором
Американский лидер обещал, что после прихода к власти он назовет Китай "валютным манипулятором", что приведет к принятию различных контрмер.5 августа в своем Twitter Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях и призвал минфин обратить на это внимание.
Обновлено в 00:17
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Теннис
Касаткина обыграла Кербер на старте турнира в Торонто
В матче 1-го круга турнира WTA в Торонто российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла немку Ангелик Кербер.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в северной части канадского города Торонто, семь человек получили ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:07
Авто
Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank
По сведениям, новая внедорожная машина Rezvani Tank 2020 модельного года получит очень производительный силовой агрегат.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие
Польские СМИ: Плохое состояние военного флота России представляет угрозу
Обновлено в 02:28
Авто
Новый ГОСТ для автомобильных номеров вступил в силу
Обновлено вчера в 14:43
Здоровье
Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов
Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
Футболист «Динамо» Теттех перешёл в турецкий клуб
Обновлено вчера в 16:12
Здоровье
Из-за чая по утрам женщина страдала от тошноты два года
Из-за привычки пить по утрам чай с молоком жительница Лондона целых два года страдала от рвоты и тошноты.
Обновлено в 03:48
Политика
Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание министерству юстиции страны разработать меры по введению в стране смертной казни за массовые убийства.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Черчесов высказался о возможном вызове Чалова в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о вероятности того, что нападающий Фёдор Чалов сыграет за национальную команду в ближайших матчах.
Обновлено в 03:41
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Директор прокомментировал новость о разводе Банщиковой
Завистники распускают слухи о долгах адвоката Вчера по Сети стала распространяться новость о возможном разводе российской артистки Анны Банщиковой и адвоката Всеволода Шаханова.
Обновлено в 03:34
Авто
Германия может отказаться от автобанов, и в Alpina этим недовольны
В интервью изданию Which Car глава компании Alpina Андреас Бовензипен прокомментировал слухи о грядущих скоростных ограничениях в Германии.
Обновлено в 03:22
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку
В немецком Ротвайле полиция задержала мигранта с ножом, который агрессивно вел себя с прохожими.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
В США рассылавший бомбы американец приговорен к 20 годам тюрьмы
Обновлено вчера в 17:46