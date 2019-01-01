Футбол
«ПСЖ» предложил за Дибалу 60 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 20:47
Чемпион Франции предложил за аргентинского форварда 60 миллионов евро, сообщает InfoSport+. Сам игрок хотел бы остаться в "Ювентусе". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего.
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Политика
Косачев назвал бандитским указ Трампа об активах Венесуэлы
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил указ президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Футбол
Стали известны возможные соперники «Зенита» по Кубку России
«Зенит» узнал своих потенциальных соперников в 1/16 финала Кубка России.
Обновлено в 05:16
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии
По словам директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, на правой руке девочки имеется точная граница между погибшими и целыми тканями.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Музыка
Сергей Лазарев опубликовал свой новый клип «Лови»
Певец и музыкант Сергей Лазарев, который в 2019 году представлял Россию на конкурсе «Евровидение», опубликовал в социальных сетях клип на свою новую песню «Лови».
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту
Обновлено в 03:36
Финансы
В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором
Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.
Обновлено в 03:55
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Специалисты советуют выбирать вино из российского винограда Специалисты Роскачества разработали гид по выбору красного вина - по критерию "цена + качество" лучшими считаются вина из российского винограда, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Слугина насладилась отдыхом с сыном Тарзана
Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип наслаждается отдыхом с возлюбленной Марией Слугиной.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Малькевич написал заявление в Генпрокуратуру после фейка о «ядерном ударе» по Сибири
Авторы приступили к вбрасыванию информации о том, что "по территории распространялось химическое оружие" и все случившееся больше похоже на "ядерный взрыв".
Обновлено в 05:16
Общество
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Директор Анны Банщиковой опроверг слухи о разводе актрисы
Обновлено в 01:00
Политика
Роухани предупредил США, что война с Ираном станет «матерью всех войн»
Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, если американская администрация снимет наложенные на Иран санкции.
Обновлено в 03:11
Происшествия
«Свидетели Иеговы» попали под следствие в Красноярском крае
По предварительной версии, подозреваемые являлись членами местной ячейки религиозной организации МРО «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 04:34
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Политика
В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Угрожавший устроить стрельбу в магазине мужчина арестован во Флориде
В США власти штата Флорида арестовали мужчину, который угрожал применить огнестрельное оружие в магазине Walmart в городе Гибсонтон.
Обновлено вчера в 18:35
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Ахмат — Оренбург 2:1
Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Ахмат» в официальном матче.
Обновлено вчера в 14:42
Культура
Композитор «Симпсонов» обвинил авторов сериала в дискриминации
Композитор «Симпсонов» Альф Клаузен обвинил авторов проекта и телеканал Fox, на котором мультсериал выходит, в дискриминации по возрастному признаку.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа
Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Политика
Индия упразднит автономию Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в понедельник в парламенте подписанную президентом Рамом Натхом Ковиндом резолюцию, отменяющую особый автономный статус штата Джамму и Кашмир на севере страны, провозглашенный ст. 370 конституции Индии.
Обновлено вчера в 17:15