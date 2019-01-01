Футбол

«ПСЖ» предложил за Дибалу 60 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 20:47

Чемпион Франции предложил за аргентинского форварда 60 миллионов евро, сообщает InfoSport+. Сам игрок хотел бы остаться в "Ювентусе". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего.
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«ПСЖ» намерен подписать Пауло Дибалу

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«ПСЖ» может купить Дибалу за 60 миллионов

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«ПСЖ» предлагает 60 млн евро за Дибалу

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«ПСЖ» предложил «Ювентусу» 60 млн евро за Дибалу

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«ПСЖ» интересуется Дибалой, от которого отказался «МЮ»

Metaratingsвчера в 05:50
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил указ президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы.
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ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
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Происшествия

Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии

По словам директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, на правой руке девочки имеется точная граница между погибшими и целыми тканями.
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В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек

По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
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Политика

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Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
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Сергей Лазарев опубликовал свой новый клип «Лови»

Певец и музыкант Сергей Лазарев, который в 2019 году представлял Россию на конкурсе «Евровидение», опубликовал в социальных сетях клип на свою новую песню «Лови».
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Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту

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Финансы

В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором

Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.
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Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

Специалисты советуют выбирать вино из российского винограда Специалисты Роскачества разработали гид по выбору красного вина - по критерию "цена + качество" лучшими считаются вина из российского винограда, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
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Экс-участница «Дома-2» Слугина насладилась отдыхом с сыном Тарзана

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип наслаждается отдыхом с возлюбленной Марией Слугиной.
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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
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Малькевич написал заявление в Генпрокуратуру после фейка о «ядерном ударе» по Сибири

Авторы приступили к вбрасыванию информации о том, что "по территории распространялось химическое оружие" и все случившееся больше похоже на "ядерный взрыв".
Обновлено в 05:16
Общество

В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи

Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
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Директор Анны Банщиковой опроверг слухи о разводе актрисы

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Общество

В Ульяновской области сильный ливень повалил деревья и подтопил дома

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Роухани предупредил США, что война с Ираном станет «матерью всех войн»

Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, если американская администрация снимет наложенные на Иран санкции.
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«Свидетели Иеговы» попали под следствие в Красноярском крае

По предварительной версии, подозреваемые являлись членами местной ячейки религиозной организации МРО «Свидетели Иеговы».
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В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
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В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.
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Происшествия

Угрожавший устроить стрельбу в магазине мужчина арестован во Флориде

В США власти штата Флорида арестовали мужчину, который угрожал применить огнестрельное оружие в магазине Walmart в городе Гибсонтон.
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Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

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Футбол

Ахмат — Оренбург 2:1

Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Ахмат» в официальном матче.
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Композитор «Симпсонов» обвинил авторов сериала в дискриминации

Композитор «Симпсонов» Альф Клаузен обвинил авторов проекта и телеканал Fox, на котором мультсериал выходит, в дискриминации по возрастному признаку.
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Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа

Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
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Индия упразднит автономию Кашмира

Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в понедельник в парламенте подписанную президентом Рамом Натхом Ковиндом резолюцию, отменяющую особый автономный статус штата Джамму и Кашмир на севере страны, провозглашенный ст. 370 конституции Индии.
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