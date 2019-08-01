Футбол

«ПСЖ» предложил за Дибалу 60 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 20:47

Чемпион Франции предложил за аргентинского форварда 60 миллионов евро, сообщает InfoSport+. Сам игрок хотел бы остаться в "Ювентусе". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего.
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Два клуба заинтересованы в услугах Матюиди

Soccer.ru04 августа в 12:02

«ПСЖ» готов заплатить за Дибалу 60 миллионов евро

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«ПСЖ» готов заплатить за Дибалу 60 млн евро

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«ПСЖ» может купить Дибалу за 60 миллионов

Бомбардир.ру00:42
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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Частично рассекречена внешность нового внедорожника Rezvani Tank

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Уже известно, что погибшая семья считалась благополучной и на учете не состояла.
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