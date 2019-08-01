Футбол
«ПСЖ» предложил за Дибалу 60 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 20:47
Чемпион Франции предложил за аргентинского форварда 60 миллионов евро, сообщает InfoSport+. Сам игрок хотел бы остаться в "Ювентусе". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего.
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Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась
Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Обновлено в 00:29
Футбол
Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»
Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено вчера в 13:56
Наука
Моргающий робоглаз сымитировал сухость настоящего
Одна из особенностей нового подхода — реалистичное моргание, благодаря которому стало возможно исследовать ранее недоступные для детального моделирования феномены, пишут авторы в журнале Nature Medicine.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Наука
Раскрыт секрет невероятно острого зрения пауков
Обновлено в 00:17
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:25
Авто
Частично рассекречена внешность нового внедорожника Rezvani Tank
Первый тизер своего абсолютно нового внедорожника Rezvani Tank компания показала в июне, а в ближайшие дни наконец-то презентует его официально.
Обновлено вчера в 07:41
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
В июне 1942 года подводная лодка была отправлена на Алеутские острова, которые с юга ограничивают Берингово море.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле
Врачи борются за жизнь семилетнего мальчика. Пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле.
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве
Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Семья считалась благополучной: на Кубани расследуют двойное убийство
Уже известно, что погибшая семья считалась благополучной и на учете не состояла.
Обновлено вчера в 14:08
Авто
В Японии рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200
На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Выше мамы на голову: Дубцова показала 13-летнего сына Артема
В 2006 году певица родила сына Артема, но это не спасло ее брак от распада.
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Бразильские нейрохирурги провели операцию под аккомпанемент пациента
Нейрохирурги удалили злокачественную опухоль головного мозга пациенту, который на протяжении почти всей операции оставался в сознании и даже играл на электронном пианино.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17