Футбол
«ПСЖ» предлагает трем клубам арендовать НеймараLive24 09:45
Руководство парижского гранда категорически не хотят продавать бразильского нападающего в «Барселону». Однако, окружение бразильца уже довольно тем фактом, что «ПСЖ» хотя бы сейчас допускает возможность с продажей или арендой игрока.
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Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Мужчина и мальчик утонули в Сочи во время шторма
Обновлено в 12:17
Экономика
Ростовская область увеличила производство зерновых
За последние несколько лет Ростовская область практически удвоила производство зерновых культур, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».
Обновлено в 04:00
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Футбол
«Порту» сыграет против «Краснодара» без главного тренера
Футбольный клуб "Порту" проведет ближайший матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против российского "Краснодара" без своего главного тренера Сержиу Консейсау.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизельного топлива.
Обновлено в 12:50
Общество
Лишение родительских прав за митинг станет опасным прецедентом
Лишать прав родителей за участие в митинге может быть опасно, сообщает DEITA.
Обновлено в 12:31
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Политика
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
"Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.
Обновлено в 10:26
Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Обновлено в 08:05
Технологии
«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании
В аэропорту датского города Тирструп при посадке загорелся самолет, на борту которого находились менеджеры и помощники певицы Pink, сообщает Fox News во вторник, 6 августа.
Обновлено в 09:37
Политика
Мальчик из Тулуна смастерил для Путина тигрёнка
Мальчик рассказал президенту, что смастерил для него подарок — тигрёнка.
Обновлено в 11:53
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
Обновлено в 09:33
Экономика
Рецессия в России может начаться уже в 2019 году
Ранее Минэкономразвития прогнозировало рецессию в 2021 году.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Более половины жителей России боятся ядерной войны
Более половины жителей России (52%) боятся наступления ядерной войны. 46% не беспокоятся по этому поводу.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция проведет военную операцию в Сирии
Обновлено 04 августа в 13:22
Кино
Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре
Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте издательства Insight Editions.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Экономика
В Грузии подсчитали потери от срыва турпотока из РФ из-за беспорядков
Власти Грузии подсчитали размер убытков, понесенных страной после срыва туристического потока из России после массовых беспорядков.
Обновлено в 12:24
Технологии
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика
Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко
Генпрокуратура Украины уличила их в пособничестве в завладении суммой примерно в $6 млн, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, его выступление доступно на YouTube-канале ведомства.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29
Польские Военно-воздушные силы, вероятней всего, полностью откажутся от эксплуатации советских МиГ-29, что в итоге приведет к нехватке боевых самолетов для выполнения всех миссий.
Обновлено в 09:13