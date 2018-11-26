Футбол

ПСЖ предложил де Хеа рекордную зарплату
REGNUM
03:18

По данным издания, ПСЖ хотят подписать де Хеа летом 2019 года после истечения его действующего контракта. Голкиперу предложат четырехлетний контракт на общую сумму 60 млн фунтов.
REGNUM03:18

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СМИ: «ПСЖ» предложил Де Хеа 17 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс02:36

«ПСЖ» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Чемпионат02:31

СМИ: Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым вратарём мира

RT на русском01:56

СМИ: Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым голкипером мира, подписав контракт с «ПСЖ»

Советский спорт01:40

Голкипер «Манчестер Юнайтед» может стать самым высокооплачиваемым вратарем мира

Газета.Ru02:16

«ПСЖ» готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Sport24.ru01:30

Де Хеа может перейти в «ПСЖ», подписав 4-летний контракт на 62 млн фунтов

Sports.ruвчера в 10:03
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 05:22
Футбол

В 2017 году клубы Премьер-Лиги заработали 56,8 млрд рублей

Доходы клубов Премьер-Лиги в прошлом году составили 56,8 млрд рублей, а финансовый результат снова показал отрицательное значение.
Обновлено в 04:54
Футбол

Болельщики «Спартака» раскрыли детали избрания Глушакова капитаном

Обновлено в 05:47
Футбол

«Бавария» может уволить тренера до конца недели

«Бавария» может до конца недели уволить главного тренера.
Обновлено в 04:23
Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Обновлено в 04:36
Футбол

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 05:26
Футбол

Умер бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Каневский

Футболист киевского "Динамо" Виктор Каневский был одним из сильнейших нападающих СССР 50-х и начала 60-х годов.
Обновлено в 05:22
Футбол

Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует день рождения

Сегодня, 26 ноября, бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:47
Футбол

Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч против «Ромы»

Полузащитник Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 04:54
Футбол

Метро и МЦК изменят часы работы из-за матча ЦСКА в Лиге чемпионов

Обновлено в 05:28
Футбол

Польский арбитр Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид» в Лиге Европы

Польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем рассудит матч московского "Спартака" и венского "Рапида" в пятом туре группового этапа Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 05:48
Футбол

Гвардиола: конкуренция идёт на пользу английским клубам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что высокая конкуренция в АПЛ идёт на пользу сильнейшим клубам.
Обновлено в 05:22
Футбол

Себастьян Дриусси: «„Зенит“ должен был набрать больше очков»

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси считает, что его команда должна была набрать больше очков в чемпионате России.
Обновлено в 05:50
Футбол

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 00:30
Футбол

Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
Обновлено в 05:11
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Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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