Футбол
«ПСЖ» предложил «Зениту» 35 млн евро за ПаредесаSport24.ru 07:06
Французский «ПСЖ» предложил петербургскому «Зениту» 35 млн евро за полузащитника Леандро Паредеса, уверяет Sky Sport. Ранее сообщалось, что петербуржцы не готов продать аргентинца менее, чем за 40 млн.
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 08:00, Ашберн
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Обновлено в 06:52
Происшествия
Обнаружен один из лётчиков потерпевшего аварию Су-34
Спасатели обнаружили одного из лётчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 03:14
Политика
Лавров прокомментировал предложения Берлина по Керченскому проливу
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече "большой двадцатки" предложила президенту РФ Владимиру Путину направить в район Керченского пролива немецких и французских специалистов, и российский лидер согласился, но визит пока так и не состоялся, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Су-34 сел с отказавшим двигателем
Обновлено в 03:10
Космос
Разработчик сообщил об опасном дефекте в двигателях ракеты «Ангара»
При тяге ниже 38 процентов в РД-191 возникают колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя», отмечается в документе.
Обновлено в 01:53
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Женщина погибла в результате падения снега с крыши дома в Москве
В Москве женщина, чья личность устанавливается, погибла после падения глыбы снега с крыши дома, сообщили РБК в пресс-службе столичного ЮВАО.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьеве
Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в московском аэропорту Шереметьево — сразу после того, как они прибыли из Таиланда, где они почти год провели в тюрьме.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Новое граффити Бэнкси продано за шестизначную сумму
Последняя работа уличного художника Бэнкси, граффити Season's Greetings, которое появилось на одном из гаражей в городе Порт-Толбот 19 декабря прошлого года, накануне продано за шестизначную сумму.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Адвокат Хаски подал жалобу на его арест в ЕСПЧ
Обновлено в 06:45
Общество
Вслед за Чечней: в Смоленске предложили списать долги населения за газ
Обращение в адрес прокурора Смоленской области с предложением последовать примеру прокуратуры Чеченской Республики и подать иск с требованием списать задолженность жителей региона за газ направили депутаты Смоленской областной думы.
Обновлено в 06:33
Авто
Официально представлен обновленный Ford Mondeo
В Ford рассчитывают, что гибридный Mondeo станет хорошей альтернативой дизельным моделям в корпоративных автопарках.
Обновлено в 07:25
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РАН, руководитель пресс-службы Академии Светлана Попова.
Обновлено в 07:38
Авто
Сборка Mercedes-Benz на Горьковском автозаводе приостановлена
Приостановка сборки модели легкого коммерческого автомобиля Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, возможно, связана с отсутствием комплектующих.
Обновлено в 02:48
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Обновлено вчера в 08:56
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников
В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений).
Обновлено в 06:51
Экономика
Tesla сократит 7% штата по всему миру
Американский производитель электромобилей Tesla сократит численность постоянных сотрудников по всему миру на 7%, написал CEO компании Илон Маск в корпоративном блоге.
Обновлено в 05:26
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Обновлено в 04:41
Технологии
Rambler перезапустит «Живой журнал»
Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Число жертв взрыва в школе в Боготе достигло 11
Число жертв взрыва автомобиля на территории кадетской школы в Боготе увеличилось до 11.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Ангарске на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар
Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании (АНХК), пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Минстрой постановил устанавливать специальные окна в домах с газом
Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газа в помещении с газовым оборудованием следует устанавливать специальные окна.
Обновлено в 06:44
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Взрыв боеприпаса времен ВОВ привел к пожару в петербургской типографии
Обновлено в 05:51
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
СК назвал взрыв бытового газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
Версия взрыва бытового газа остается приоритетной в расследовании ЧП в Магнитогорске, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Обновлено в 02:48
Общество
Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных
Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 05:21
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Обновлено в 00:51
Транспорт
Глава Минтранса сообщил о сроках запуска жд-части Крымского моста
Тоннель, который является частью подхода к железнодорожной части Крымского моста, будет готов в августе.
Обновлено в 06:06