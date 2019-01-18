«ПСЖ» предложил «Зениту» 35 млн евро за ПаредесаSport24.ru 07:06

Французский «ПСЖ» предложил петербургскому «Зениту» 35 млн евро за полузащитника Леандро Паредеса, уверяет Sky Sport. Ранее сообщалось, что петербуржцы не готов продать аргентинца менее, чем за 40 млн.

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