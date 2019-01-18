Футбол

«ПСЖ» предложил «Зениту» 35 млн евро за ПаредесаSport24.ru 07:06

Французский «ПСЖ» предложил петербургскому «Зениту» 35 млн евро за полузащитника Леандро Паредеса, уверяет Sky Sport. Ранее сообщалось, что петербуржцы не готовы продать аргентинца менее, чем за 40 млн.
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«ПСЖ» готов заплатить «Зениту» 35 млн евро за Паредеса

Советский спорт07:03

Источник: «ПСЖ» предложил за Паредеса 35 миллионов евро

Спорт-Экспресс06:38

«ПСЖ» предложил «Зениту» 35 млн евро за Паредеса

Sport24.ru07:06

«ПСЖ» предложил «Зениту» € 35 млн за Паредеса

Чемпионат07:04

Источник: «ПСЖ» предложил «Зениту» 35 миллионов евро за Паредеса

Матч ТВ07:08

«ПСЖ» готов купить Паредеса у «Зенита» за 35 миллионов

Бомбардир.ру08:18

Источник: ПСЖ может перехватить Паредеса у «Челси»

Спорт день за днем07:01
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Происшествия

Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

Обновлено в 09:12
Авто

Официально представлен обновленный Ford Mondeo

В Ford рассчитывают, что гибридный Mondeo станет хорошей альтернативой дизельным моделям в корпоративных автопарках.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении с ножом в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.
Обновлено в 09:17
Политика

Германия объявила Керченский пролив свободным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив.
Обновлено в 06:26
Космос

Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»

Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Авто

Porsche отзывает в России более 1,2 тыс. авто модели Panamera

Обновлено в 07:55
Происшествия

Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда, сообщает Life.
Обновлено вчера в 12:13
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

На магистральном газопроводе в Ленинградской области прогремел взрыв

На магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области произошел взрыв.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Женщина в Москве не послушала дворника и погибла при падении снега

В Юго-Восточном административном округе Москвы погибла женщина из-за падения глыбы льда с крыши.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Обнаружен один из летчиков потерпевшего крушение Су-34

Обновлено в 03:13
Экономика

Group-IB сообщила о масштабной кибератаке на российских банкиров

В середине недели российские банки подверглись крупнейшей с начала года кибератаке, ее провела хакерская группа Silence — одна из самых малочисленных и слабо изученных.
Обновлено в 05:01
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в Чечне

Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона.
Обновлено в 08:19
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод архипопулярного российского анимационного сериала "Маша и Медведь" "Маша плюс каша", давно показывающий впечатляющие результаты, окончательно закрепил за собой звание чемпиона, войдя в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 04:41
Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Автомобиль въехал в остановку в Петербурге

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку возле станции метро "Академическая" в Калининском районе Санкт-Петербурга, пострадал один человек, сообщили ТАСС в городской станции скорой помощи.
Обновлено в 08:43
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Технологии

Rambler перезапустит «Живой журнал»

Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.
Обновлено в 02:13
Транспорт

Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту

Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Авто

Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями

Обновлено в 04:50
Происшествия

Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Диана Арбенина перенесла сердечный приступ

Обновлено в 07:35
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

В Мурманске отделения «Почты России» приостановили продажу пива

"Реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях в Мурманске приостановлена на неопределенный срок", — сказала Голушкова.
Обновлено в 09:18
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Промоутер Ковалева уверен, что боксер очистит свое имя в суде

Обновлено в 08:42
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