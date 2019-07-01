Футбол
«ПСЖ» предложил «Реалу» купить НеймараСоветский спорт вчера в 05:07
Как сообщает Marca, чемпион Франции не хочет продавать форварда в Барселону из-за напряженных отношений между клубами. Однако, учитывая то обстоятельство, что Неймар изъявил желание покинуть команду, ПСЖ предложил мадридскому Реалу выкупить контракт бразильца.
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«ПСЖ» дважды предлагал «Реалу» купить Неймара, но «Мадриду» он уже неинтересен
Sports.ruвчера в 04:58
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