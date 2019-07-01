Как сообщает Marca, чемпион Франции не хочет продавать форварда в Барселону из-за напряженных отношений между клубами. Однако, учитывая то обстоятельство, что Неймар изъявил желание покинуть команду, ПСЖ предложил мадридскому Реалу выкупить контракт бразильца.

Происшествия Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Футбол Месси отказался получать медаль Кубка Америки Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отказался от получения бронзовой медали Кубка Америки.

Единоборства Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Армия и оружие Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук» «Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».

Политика Зеленский потребовал увольнения четырех глав украинских таможен Зеленский попросил руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение.

Политика В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании В сети обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Происшествия Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Происшествия На Урале при взрыве бензовоза погибли туристы В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом.

Общество Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.

Политика Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Врач рассказал, что на самом деле нужно делать при солнечном ожоге Дерматолог из Университета Альберты (Канада) Роберт Гниацки предупредил, что "лечить" солнечный ожог с помощью растительного масла, молочных продуктов, лимона и других народных средств, не стоит.

Технологии Мы получаем удовольствие от информации В большинстве случаев игроки руководствовались вполне разумными экономическими соображениями: они оценивали, насколько информация поможет им выиграть, и решали, стоит ли за неё платить.

Здоровье Слишком много действий Полипрагмазия как явление распространена во всех возрастных группах, даже в педиатрии, но именно пожилые люди чаще всего становятся ее жертвами.

Финансы Банк России повысил на 6-8 июля курс доллара до 63,58 рубля Банк России установил на 6-8 июля официальный курс доллара на уровне 63,5841 рубля, что на 18,28 копейки выше предыдущего показателя.

Политика Иран приготовился захватить британский танкер Иранские военные потребовали от Великобритании немедленно освободить судно, перевозившее иранскую нефть в Сирию, в противном случае пригрозив захватом британского танкера.

Футбол Сборная ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка Африки Сборная команда ЮАР по футболу обыграла с минимальным счетом команду Египта в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций, проходящего в Египте.

Политика Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21 Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.

Единоборства Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239 Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.