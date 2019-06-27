«ПСЖ» предложил Паредеса «Милану» и «Интеру»Чемпионат 12:37

Чемпион Франции уже предложил услуги игрока «Милану» и «Интеру». Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн. Всего в составе парижан он сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Лидеры забастовки рабочих завода Ford во Всеволожске взяли деньги. Протестовать больше некому С лидерами протестного движения 27 июня общалось издание 47News, когда стало известно, что последний из предводителей забастовки, Владимир Лесик, написал заявление на участие в программе добровольного увольнения.

Кино Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф» В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу возле мечети на западе Франции В городе Брест на западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети, сообщает BFM TV.

Происшествия Арашуков заявил, что его обвиняют в убийстве из-за плевка в портрет Бывший сенатор Рауф Арашуков в ходе заседания в Басманном суде стал утверждать, что подвергся уголовному преследованию и обвиняется в убийстве, мотивом которого был плевок убитого на портрет Арашукова.

Футбол Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Экономика Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Политика На борту самолета президента Бразилии нашли 39 кг кокаина На борту самолета президента Бразилии Жаира Болсонару нашли 39 кг кокаина.

Происшествия СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.

Политика Началось: К офису Зеленского принесли гроб К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».

Политика Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Авто Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.

Наука Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.

Кино Умер американский актер Билли Драго В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.

Происшествия Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Здоровье Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.

Политика Абхазия закрыла границу с Грузией В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Политика Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».

Общество Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.

Политика ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.

Политика Экс-президент Киргизии пообещал отстреливаться в случае попытки ареста Бывший президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев намекнул, что даст отпор наградным пистолетом, если его попытаются арестовать, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

Политика В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».